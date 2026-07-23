Zalando zieht Jobs nach Bukarest – Berlin und Erfurt im Job-Alarm

Medienberichte, namentlich das Handelsblatt, sprechen von rund 200 betroffenen Stellen am Standort Berlin und berufen sich auf interne Dokumente und Intranetankündigungen; Zalando selbst bestätigte weder konkrete Zahlen noch den genannten Standort. Ungeachtet dessen treibt das Unternehmen den Aufbau eines neuen Büros in Bukarest voran: Die Eröffnung ist für Ende dieses Jahres geplant, mit zunächst 60 zu besetzenden Stellen bis zum ersten Quartal des Folgejahres. Langfristig sollen dort weitere Positionen und Prozesse angesiedelt werden, was auf eine schrittweise Verlagerung bestimmter Tätigkeiten in Osteuropa hindeutet.

Zalando baut in Berlin Stellen ab, verlagert Kapazitäten nach Bukarest und verzeichnet Veränderungen im Aktionärskreis. Der Berliner Modehändler begründet die jüngsten Maßnahmen mit einer strategischen Neuausrichtung: Man strebe „agilere und zielgerichtete Strukturen“ an, um schneller auf Marktveränderungen reagieren und Wachstumschancen besser nutzen zu können. Teil dieser Umstrukturierung sind nach Unternehmensangaben einvernehmliche Aufhebungsverträge, die auf dem Prinzip der doppelten Freiwilligkeit beruhen und demnach nur zustande kommen, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer zustimmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die jetzigen Maßnahmen stehen nicht für sich: Bereits im Vorjahr hatte Zalando rund 450 Stellen in Berlin gestrichen – eine Folge der Umstrukturierung des Kundendienstes, bei der Teile der Belegschaft später wieder für die neu gestaltete Einheit rekrutiert werden sollten. Parallel dazu schließt Zalando bis Ende September seinen Logistikstandort in Erfurt mit noch etwa 2.100 Beschäftigten. Dagegen hatten Betriebsrat, Gewerkschaften, Mitarbeiter sowie die Thüringer Landesregierung protestiert; das Management hält jedoch an seiner Entscheidung fest. Hintergrund ist die Neuausrichtung des europaweiten Logistiknetzes nach der Übernahme von About You, mit dem Ziel, Prozesse zu konsolidieren und Effizienzen zu heben.

Aus kapitalmarktrelevantem Blickwinkel meldete die Investmentgesellschaft MFS Meridian Funds gemäß einer Stimmrechtsmitteilung vom 22. Juli 2026 eine Unterschreitung der Meldepflichtsschwelle: Der Anteil an Zalando-Stimmrechten ging demnach von 3,0162 % auf 2,78 % zurück (absolute Stimmenzahl: 6.961.041; Gesamtstimmrechte: 250.249.984). Die Verschiebungen im Aktionärskreis sind bislang moderat und stehen hinter den operativen Umstrukturierungen zurück.

In der Summe signalisiert Zalando eine Phase der Konsolidierung und Regionenoptimierung: Kosten- und Strukturoptimierung sowie eine vermehrte Auslagerung administrativer und operativer Funktionen nach Osteuropa sollen Effizienzgewinne bringen. Gleichzeitig bergen Personalabbau und Standortverlagerungen Risiken für Arbeitgeberimage, Mitarbeitermobilität und politische Gegenreaktionen.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 28,24EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.