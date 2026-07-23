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    Zahlen bremsen die Aktie

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    Tesla gibt bei KI Vollgas – doch der Gewinn-Antrieb fehlt

    Die Tesla-Aktie bricht nach Vorlage der Quartalszahlen ein. Sinkende Margen und milliardenschwere Investitionen in KI und Robotaxis belasten den Gewinn.

    Für Sie zusammengefasst
    Zahlen bremsen die Aktie - Tesla gibt bei KI Vollgas – doch der Gewinn-Antrieb fehlt
    Foto: Dall-E

    Tesla hat im zweiten Quartal ein gemischtes Zahlenwerk vorgelegt. Während der Umsatz die Erwartungen übertraf und das Autogeschäft Erholungssignale sendete, enttäuschte der Gewinn klar. Gleichzeitig steigen die Ausgaben für künstliche Intelligenz, Robotaxis und humanoide Roboter massiv.

    Die Tesla-Aktie hatte den regulären Handel bereits 1,3 Prozent tiefer bei 374,01 US-Dollar beendet. Nach Vorlage der Quartalszahlen beschleunigte sich der Abverkauf und die Aktie verlor im nachbörslichen Handel weitere 4,08 Prozent auf 358,75 US-Dollar.

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    Gewinn verfehlt Erwartungen deutlich

    Der bereinigte Gewinn fiel auf 0,33 US-Dollar je Aktie und lag damit deutlich unter der durchschnittlichen Analystenschätzung von 0,51 US-Dollar. Gleichzeitig meldete Tesla einen negativen freien Cashflow von 1,09 Milliarden US-Dollar.

    Beim Umsatz konnte der Elektroautobauer dagegen positiv überraschen. Die Erlöse erreichten 28,2 Milliarden US-Dollar und übertrafen damit die Markterwartungen. Zuvor hatte Tesla bereits mehr als 480.000 ausgelieferte Fahrzeuge für das Quartal gemeldet.

    Doch das Wachstum hat seinen Preis. Tesla setzte verstärkt auf Rabatte und Kaufanreize, wodurch die durchschnittlichen Verkaufspreise und die Margen unter Druck gerieten. Gleichzeitig stiegen die operativen Kosten um 47 Prozent auf 4,35 Milliarden US-Dollar.

    Musk treibt Milliarden-Wette auf KI voran

    Zusätzlichen Druck erzeugen Teslas ambitionierte Zukunftsprojekte. Die Ausgaben für neue Initiativen stiegen im zweiten Quartal auf 5,8 Milliarden US-Dollar. Damit verzeichnete Tesla erstmals seit zwei Jahren wieder einen Mittelabfluss.

    Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern weiterhin mit Investitionen von mehr als 25 Milliarden US-Dollar. Künftig könnten die Ausgaben sogar noch höher ausfallen.

    "Dies ist ein massives Investitionsjahr", erklärte CEO Elon Musk. Tesla solle Kapital so schnell wie möglich investieren, solange die Ausgaben nicht ineffizient würden.

    Das Geld soll unter anderem in den humanoiden Optimus-Roboter, KI-Infrastruktur, den autonomen Cybercab und den Ausbau der Robotaxi-Flotte fließen. Damit wächst jedoch der Druck, aus diesen milliardenschweren Zukunftsprojekten tatsächlich ein profitables Geschäft zu entwickeln.

    Autogeschäft erholt sich – Margen bleiben das Problem

    Das traditionelle Fahrzeuggeschäft bleibt vorerst Teslas wichtigste Einnahmequelle. Robotaxis und andere Zukunftsprojekte liefern bislang keine bedeutenden Umsätze. Gleichzeitig sinken die Einnahmen aus regulatorischen Emissionsgutschriften.

    Positiv entwickelte sich dagegen die Full-Self-Driving-Software. Die Zahl der FSD-Abonnements stieg im Jahresvergleich um 56 Prozent auf fast 1,5 Millionen.

    Auch beim Robotaxi-Geschäft meldet Tesla Fortschritte. Die Flotte soll inzwischen mehr als 380.000 vollständig autonome Meilen in sechs Städten zurückgelegt haben. Im Vergleich zum Marktführer Waymo bleibt die Größenordnung allerdings überschaubar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,26 % und einem Kurs von 313,8EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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