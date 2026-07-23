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    HEIDELBERG startet Batterie-Offensive: Produktion von Natrium-Ion-Zellen

    HEIDELBERG startet Batterie-Offensive: Produktion von Natrium-Ion-Zellen
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat zwei Mitteilungen veröffentlicht, die ihre strategische Ausrichtung in Richtung Energiespeicher und transparente Berichts­kommunikation unterstreichen. Zunächst kündigte das Unternehmen die Veröffentlichung seiner Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr am 19. August 2026 in deutscher und englischer Sprache an. Der Termin ist relevante Information für Anleger und Beobachter, die kurzfristige Finanz- und Ergebnisindikationen erwarten.

    Bedeutender sind jedoch die strategischen Details einer Industriepartnerschaft zwischen der 100‑prozentigen HEIDELBERG‑Tochter HD Advanced Technologies (HDAT) und der PHENOGY AG, einem Schweizer Anbieter von Natrium‑Ionen‑Batteriesystemen. Die Vereinbarung umfasst zwei Kernelemente: einen Rahmenvertrag über die industrielle Auftragsfertigung stationärer Energiespeichersysteme durch HDAT sowie die Schaffung der Voraussetzungen für ein Joint Venture zur Entwicklung und industriellen Fertigung von Natrium‑Ionen‑Zellen. HDAT wird demnach komplette Systeme — von Beschaffung und Produktion über Rollout, Installation bis zu Service und Wartung — in Deutschland für den europäischen Markt fertigen; perspektivisch ist eine Ausweitung auf die USA geplant.

    Für HEIDELBERG bedeutet die Zusammenarbeit einen Schritt in Richtung Diversifikation weg vom klassischen Druckmaschinen‑Kerngeschäft hin zu Industrielösungen in den Bereichen Defense, Security und Energy. PHENOGY profitiert von beschleunigter Markteinführung und Skalierung seiner BESS‑Produkte, während HEIDELBERG seine Fertigungskompetenz monetarisiert. Beide Unternehmen betonen das Ziel, eine europäische Technologie‑ und Industrieplattform für Natrium‑Ionentechnologie zu etablieren, um Abhängigkeiten von außereuropäischen Lieferketten zu reduzieren.

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    Die Wahl der Natrium‑Ionentechnologie ist strategisch: Sie kommt ohne Lithium und Kobalt aus, setzt auf breit verfügbare Rohstoffe und zielt auf Anwendungen mit hohen Sicherheits‑ und Zuverlässigkeitsanforderungen (KRITIS, Verteidigung, Mobilität). Ein Erfolg könnte die Versorgungssicherheit stärken und neue Erlösquellen eröffnen. Risiken bleiben jedoch erheblich: Technologische Reife, Skaleneffekte, regulatorische Zulassungen, Wettbewerbsdruck durch Lithium‑Ionen‑Produzenten sowie die Umsetzung eines industriellen Joint Ventures.

    Finanziell ist die Partnerschaft ein zweischneidiges Schwert: Einerseits kann die Serienfertigung von BESS‑Systemen und später Zellen mittelfristig margenstarke After‑Sales‑ und Serviceerlöse generieren und die Auslastung der bestehenden Fertigungskapazitäten verbessern. Andererseits erfordert der Aufbau von Zellfertigung hohe Anfangsinvestitionen, Entwicklungsaufwand und Zeit bis zur Erreichung wirtschaftlicher Stückkosten. Die angekündigten Produktionsstandorte in Deutschland und eventuell den USA deuten auf eine kostenintensive, aber strategisch gezielte Lokalisierung hin, die von Subventionen und regulatorischen Förderprogrammen in Europa profitieren könnte. Für Aktionäre sind klare Zielgrößen—Auftragsvolumen, Investitionsrahmen, Zeitplan für das Joint Venture sowie erwartete Margen—entscheidend, um den Wertbeitrag beurteilen zu können.

    Die Halbjahreszahlen am 19. August werden erste Orientierungspunkte liefern für Investoren und Marktteilnehmer.



    Heidelberger Druckmaschinen

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    ISIN:DE0007314007WKN:731400
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    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 1,388EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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