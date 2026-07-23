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    Siemens: Milliardenauftrag für 26 Züge und massive Aktienrückkäufe

    Siemens: Milliardenauftrag für 26 Züge und massive Aktienrückkäufe
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Siemens steht diese Woche gleich mehrfach im Rampenlicht: Einerseits meldet der Konzern im Zuge seines laufenden Aktienrückkaufprogramms weitere Zukäufe, andererseits wird die operative Seite durch einen Großauftrag im Mobilitätsgeschäft beflügelt. Beide Entwicklungen zeichnen ein Bild von gleichzeitigem Shareholder- und Wachstumsschwerpunkt.

    Nach einer Pflichtmitteilung gemäß Marktmissbrauchsverordnung erwarb Siemens im Zeitraum 13. bis 19. Juli 2026 insgesamt 305.750 eigene Aktien über die Börse (Xetra). Die täglichen Aggregatvolumina lagen zwischen 58.100 und 70.900 Stücken; die gewichteten Durchschnittskurse bewegten sich in dieser Woche zwischen rund 263,22 Euro und 271,45 Euro je Aktie. Seit Beginn des Programms am 1. Juli 2026 beläuft sich das bisher zurückgekaufte Volumen auf 815.350 Aktien. Die Rückkäufe erfolgen durch eine beauftragte Bank ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Mitteilung unterstreicht die Fortsetzung der Kapitalrückführung an Aktionäre und signalisiert Vorstand und Markt Zuversicht in die finanzielle Position des Unternehmens.

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    Parallel hat die Sparte Siemens Mobility einen gewichtigen Auftrag von Italo erhalten: 26 Hochgeschwindigkeitszüge samt 30-jährigem Wartungsvertrag, Gesamtinvestition laut Käufer 3,6 Milliarden Euro. In den Plänen von Italo sind neben den 26 Zügen weitere vier Fahrzeuge vorgesehen, sodass insgesamt 30 Züge ab Frühjahr 2028 etwa 56 tägliche Verbindungen ermöglichen sollen. Vorgesehene Linien sind unter anderem München–Frankfurt–Köln–Dortmund im Stundentakt sowie München–Berlin–Hamburg alle zwei Stunden. Das Projekt umfasst auch Personalaufbau: Italo plant die Einstellung und Ausbildung von rund 2.500 Mitarbeitern. Die Bestellung stärkt Siemens Mobility nicht nur in Umsatz und Auftragseingang, sondern sichert durch den langfristigen Wartungsvertrag zusätzliche, wiederkehrende Einnahmen.

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    Beide Nachrichten treffen auf ein regulatorisches und politisches Umfeld, das Wettbewerb im deutschen Fernverkehr fördert: Die Bundesnetzagentur verlangt, dass DB InfraGo auf bestimmten stark ausgelasteten Korridoren mindestens ein Viertel der Kapazitäten an Wettbewerber vergibt. Gleichzeitig forciert die Wirtschaftsinitiative "Made for Germany" mit 139 Mitgliedern weitere Reformen; Siemens-Chef Roland Busch fordert unter anderem flexiblere Arbeitszeitregelungen und eine Senkung der hohen Teilzeitquote, um Standortattraktivität und Produktivität zu steigern.

    Fazit: Siemens bündelt kurz- und langfristige Strategien – Kapitalrückführung für Aktionäre und substanzielle Industrieaufträge für Wachstum. Entscheidend bleiben jedoch die Umsetzung der Mobilitätsprojekte, Margendruck sowie die Balance zwischen Rückkäufen und Investitionen in Zukunftsfelder.



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    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 270,4EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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