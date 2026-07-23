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    Warburg: Buy für Redcare – Kursziel 115€ und großes Aufwärtspotenzial

    Warburg: Buy für Redcare – Kursziel 115€ und großes Aufwärtspotenzial
    Foto: jarmoluk - unsplash

    Warburg Research hat die Aktie von Redcare Pharmacy mit „Buy“ und einem Kursziel von 115 Euro in die Coverage aufgenommen. Analyst Yannik Siering argumentiert in einer am Dienstag vorgelegten Studie, dass Marktteilnehmer das Margenpotenzial der Online-Apotheke unterschätzten. Er prognostiziert eine bereinigte Betriebstätigkeitsmarge (EBITDA-Marge) von rund fünf Prozent bis 2028/29, während der aktuelle Aktienkurs nach Ansicht der Analysten nur eine dauerhafte Marge von drei bis vier Prozent impliziere. Dies biete Anlegern erheblichen Aufwärtsspielraum, sollte Redcare seine Position im Segment für verschreibungspflichtige Medikamente weiter stärken und Skaleneffekte realisieren.

    Die Bewertung stützt sich nach Warburg-Auffassung auf strukturelle Vorteile im Online-Geschäft sowie auf das weiter wachsende Marktvolumen für digital vermittelte Arzneimittel. Der Analyst sieht Spielraum für operative Effizienzsteigerungen und eine sukzessive Verbesserung der Profitabilität, wenn das Unternehmen seine Marktanteile ausbaut und logistische Kosten senkt. Langfristig dürfte Redcare von steigender Nutzerakzeptanz und regulatorischer Normalisierung profitieren, heißt es in der Studie.

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    An den Märkten reagierten Investoren prompt: Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs um knapp zwei Prozent auf 69,55 Euro und testete damit erneut die psychologisch wichtige Marke bei 70 Euro. Seit den Jahrestiefs im März hat sich der Kurs mehr als verdoppelt; damals führten enttäuschende Jahreszahlen und gedämpfte Geschäftsvorgaben zu kräftigen Kurseinbußen. Seither hat sich das Papier stabilisiert, wenngleich es seit Mitte Juni und in Reichweite der Jahreshochs aus dem Jahresanfang eher Seitwärtsbewegungen zeigt.

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    Warburg Research hob die Einschätzung deshalb auf „Buy“ und untermauerte den positiven Ausblick mit einem Kursziel von 115 Euro. Die Erstverbreitung der Studie erfolgte am 21. Juli 2026 um 07:00 MESZ; Datum und Uhrzeit sind in der Originalstudie nicht explizit angegeben. Für Anleger bleibt die Entscheidung, ob die marginale Outperformance realisierbar ist, von der weiteren Umsetzung des Geschäftsplans und von makroökonomischen sowie regulatorischen Entwicklungen im Apothekenmarkt abhängig.

    Analysten und Investoren sollten jedoch vorsichtig bleiben: Die Erreichung einer EBITDA-Marge von rund fünf Prozent setzt voraus, dass Redcare operative Effizienzgewinne tatsächlich realisiert, die Marketing- und Logistikkosten nachhaltig sinken und die Kundenakquise kosteneffizient bleibt. Wettbewerb durch etablierte Apothekenketten, Preisdruck bei verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie mögliche regulatorische Eingriffe könnten das Prognoseszenario verwässern. Zudem bleibt die Kursentwicklung anfällig für Quartalszahlen, die Erwartungen verfehlen, und für Stimmungsumschwünge an den Nebenwertmärkten. Gleichwohl signalisiert die Einstufung durch Warburg Research, dass externe Analysten der Geschäftsstrategie vertrauen und Potenzial für Neubewertungen sehen. Kurzfristig dürfte die Aktie weiter volatil bleiben, langfristig sind Fundamentaldaten entscheidend für Anleger und Timing.



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    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 68,45EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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