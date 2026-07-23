11 Awards für Intershop: KI‑Power & Cloud-Wachstum, Umsatz bleibt fragil
Intershop hat im Sommer 2026 ein klares Doppelbild geliefert: Auf Produktebene bestätigen Analysten die technische Führungsrolle, wirtschaftlich bleibt das Wachstum trotz erster Erfolge fragil. Der Paradigm B2B Combine 2026 zeichnet Intershop in 11 von 12 Kategorien aus – achtmal mit Gold, dreimal mit Silber – und lobt insbesondere die „leistungsstarke KI-gestützte Suche“ (SPARQUE.AI), die zunehmenden KI-Funktionalitäten und strategische Fortschritte im Bereich Agentic Commerce. Goldmedaillen gab es unter anderem für Kundenservice, TCO, Vision & Strategie, Content- und Datenmanagement, Kampagnenmanagement, Vertriebs- und Channel-Enablement (erstmals Top-Platzierung), Produktsuche sowie Transaktionsmanagement. Die Auszeichnungen untermauern Intershops Position als innovativer Anbieter für komplexe Enterprise-B2B-Szenarien und heben die Fähigkeit hervor, individuelle Kundenanforderungen kosteneffizient zu bedienen.
Die Halbjahreszahlen zeigen ein gemischtes Bild: Der Umsatz sank im ersten Halbjahr auf 15,8 Mio. Euro (Vorjahr: 17,2 Mio. Euro), getrieben vom planmäßigen Rückgang bei Lizenzen, Wartung und Services infolge der strategischen Fokussierung auf Cloud-Angebote. Das Cloud-Geschäft wächst jedoch: Cloud-Umsatz stieg um 4 % auf 10,5 Mio. Euro und erhöhte seinen Anteil am Gesamtumsatz auf 67 %. Die Cloud-Marge verbesserte sich auf 66 %. Positiv: der Cloud-Auftragseingang legte um 26 % auf 8,4 Mio. Euro zu, New ARR stieg um 10 % auf 1,4 Mio. Euro; ARR lag bei 19,8 Mio. Euro (Vorjahr: 20,1 Mio. Euro). Net New ARR war im H1 mit -0,4 Mio. Euro negativ, zeigte aber im zweiten Quartal eine leichte Erholung (+0,2 Mio. Euro).
Operativ profitiert Intershop von strenger Kostendisziplin: Bruttomarge stieg auf 49 %, betriebliche Aufwendungen fielen um 11 % auf 7,5 Mio. Euro, Gesamtaufwand sank um 14 % auf 15,6 Mio. Euro. EBITDA verbesserte sich auf 1,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0,7 Mio.), das EBIT wurde mit 0,1 Mio. Euro leicht positiv (Vorjahr: -0,9 Mio.), der Periodenüberschuss nahezu ausgeglichen bei -54 TEUR. Der operative Cashflow stieg deutlich auf 4,3 Mio. Euro, liquide Mittel auf 11,1 Mio. Euro; Eigenkapital blieb stabil bei 12,0 Mio. Euro (Eigenkapitalquote 35 %).
Vorstand und Management bestätigen die Jahresprognose: leicht rückläufiger Umsatz, aber ausgeglichenes operatives Ergebnis dank verbesserter Kostenbasis. Analystenlob und technologische Stärke – insbesondere im KI- und Agentic-Umfeld – stärken die langfristige Position. Kurzfristig bleiben allerdings Marktunsicherheit in Europa und ein zurückhaltendes Neukundengeschäft Risiken, sodass die weitere Entwicklung von Cloud-Aufträgen und Net New ARR für die Ertragswende entscheidend ist.
Die INTERSHOP Communications Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,810EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
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