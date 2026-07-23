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    Beiersdorf setzt Aktienrückkäufe fort – JPMorgan warnt vor Gegenwind

    Beiersdorf setzt Aktienrückkäufe fort – JPMorgan warnt vor Gegenwind
    Foto: Beiersdorf AG

    Beiersdorf steht im Spannungsfeld zwischen aktivem Kapitalrückfluss an Aktionäre und wachsender Skepsis von Seiten der Analysten: Der Konzern setzte sein Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 fort, während die US-Investmentbank JPMorgan die Aktie auf "Negative Catalyst Watch" setzte und zugleich die Einstufung auf "Neutral" beließ.

    Konkret meldete Beiersdorf in der 11. Zwischenmeldung, dass in der Periode 13. bis 17. Juli 2026 insgesamt 29.011 Aktien im Rahmen des Rückkaufprogramms erworben wurden. Die Käufe verteilten sich auf XETA mit täglichen Aggregaten von 8.000 (13.7., 14.7., 15.7.) sowie 5.011 Stück (16.7.). Die gewichteten Durchschnittskurse lagen bei 78,7795 EUR (13.7.), 77,7087 EUR (14.7.), 77,7132 EUR (15.7.) und 78,7109 EUR (16.7.). Seit Beginn der ersten Tranche am 6. Mai 2026 hat Beiersdorf damit insgesamt 543.657 eigene Aktien zurückgekauft; die Ausführung erfolgt über ein von Beiersdorf beauftragtes Kreditinstitut. Detaillierte Transaktionsdaten sind auf der Investor-Relations-Seite des Konzerns einsehbar.

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    Rückkaufprogramme gelten als Instrument zur Kapitalallokation, das den Gewinn je Aktie (EPS) stützen kann, indem die Anzahl der im Markt befindlichen Aktien reduziert wird. Für Investoren signalisiert der fortgesetzte Rückkauf eine Bereitschaft des Managements, überschüssige Liquidität an die Aktionäre zurückzuführen, gleichzeitig kann er als Stütze für den Aktienkurs fungieren. Die bisher erworbenen Stückzahlen sind im Verhältnis zur gesamten Free Float-Size zu beurteilen, weshalb die konkrete Kapitalwirkung von weiteren Faktoren wie Volumen des Programms und Bilanzlage abhängt.

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    Gleichzeitig äußerte JPMorgan in einer Branchenstudie Zweifel am kurzfristigen Aufwärtsmomentum: Die Bank platzierte Beiersdorf unter "Negative Catalyst Watch" im Vorfeld der Quartalszahlen und sieht Risiken für das organische Wachstum sowie die Profitabilität. Analystin Celine Pannuti verweist auf ein herausforderndes Branchenumfeld mit schwacher Verbrauchernachfrage und anhaltend steigenden Herstellkosten bis ins Geschäftsjahr 2027, weshalb Preiserhöhungen notwendig werden könnten. JPMorgan favorisiert daher Wettbewerber mit positiver Same-Store-Sales-Dynamik wie Danone, Unilever oder AB InBev.

    Fazit: Beiersdorf versucht mit gezielten Aktienkäufen, die Aktionärsrendite zu stabilisieren. Gleichzeitig mahnen Analysten zur Vorsicht angesichts operativer Belastungen. Anleger müssen daher Rückkaufwirkung, Quartalszahlen und die Entwicklung von Nachfrage und Kostenstrukturen in den kommenden Quartalen gemeinsam bewerten.



    Beiersdorf

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    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 78,42EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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