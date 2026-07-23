Bafin-Prüfung trifft Jungheinrich: Aktie fällt nach Russland-Vorwürfen

Die Finanzaufsicht Bafin hat eine Prüfung des verkürzten Halbjahresabschlusses der Jungheinrich AG eingeleitet. Anlass sind konkrete Anhaltspunkte für mögliche Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften, vor allem bei der Bewertung von Vermögenswerten wie Mietgeräten und Vorräten im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Russland-Geschäfts. Die Prüfung betrifft den Abschluss zum 30. Juni 2025 und den Zwischenlagebericht für das erste Halbjahr 2025 und löste am Dienstag vorbörslich einen deutlichen Kursrückgang aus: Auf Tradegate verloren die Papiere rund 4,6 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Vortag.

Analysten reagierten gelassen: Das US-Haus Bernstein Research bestätigte die Einstufung „Outperform“ und beließ das Kursziel bei 48 Euro. Analyst Philippe Lorrain bewertete die Bafin-Prüfung als „eher bedeutungslos“ für die operative Perspektive des Unternehmens. Seiner Einschätzung zufolge betreffen mögliche Unstimmigkeiten vornehmlich das Timing von Abschreibungen auf Russland-Aktivitäten; die Zahlen für 2025 seien dadurch nicht grundsätzlich infrage gestellt. Ähnlich zurückhaltend äußerte sich Lucas Ferhani von Jefferies. Er hält Anpassungen der Halbjahreszahlen nicht für ausgeschlossen, erwartet aber nur begrenzte finanzielle Auswirkungen. Bußgelder und Nachforderungen dieser Art seien in Relation zur Unternehmensgröße meist geringfügig, und frühere Bafin-Prüfungen dauerten teilweise Wochen, führten aber nur selten zu schwerwiegenden Feststellungen.

Für Anleger und Marktteilnehmer ergeben sich aus der Prüfung mehrere relevante Implikationen: Kurzfristig kann die Unsicherheit zu weiterer Volatilität führen, vor allem wenn neue Details aus der Prüfung öffentlich werden. Mittelfristig hängt das Ausmaß der Konsequenzen davon ab, ob die Bafin formelle Mängel nachweist, die zu bilanziellen Anpassungen, Offenlegungspflichten oder Sanktionen führen. Entscheidend ist, ob es sich um rein technisches Timing bei Wertminderungen handelt oder um grundlegende Bewertungsfehler, die das operative Bild verändern würden.

Strategisch bleibt zu beobachten, wie Jungheinrich die Prüfung begleitet und ob das Management zusätzliche Transparenz schafft, um Zweifel zu zerstreuen. Die geplante Veräußerung des Russland-Geschäfts und die damit verbundenen Bewertungsfragen stehen im Zentrum der Untersuchung. Insgesamt erscheint das Szenario nach heutigem Kenntnisstand für viele Analysten verkraftbar, die Marktreaktion signalisiert jedoch, dass Investoren kurzfristig empfindlich auf regulatorische Unsicherheit reagieren.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 25,09EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.

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