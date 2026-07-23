Daimler Truck rechnet mit Boom: Prognose hoch dank US-Genehmigung

Die Aktualisierung spiegelt insbesondere eine stärkere Dynamik in Trucks North America wider: Hier erwartet Daimler Truck nun 160.000–180.000 Verkäufe (vorher 150.000–170.000) und eine bereinigte Umsatzrendite von 9–11 Prozent (bisher 6–8 %). Die Gruppe rechnet jetzt insgesamt mit 340.000–370.000 Auslieferungen (zuvor 330.000–360.000). Zudem hob das Management die Free-Cash-Flow-Prognose für das Industriegeschäft auf 3,0–3,5 Milliarden Euro an (zuvor 2,7–3,2 Mrd.), was die verbesserte Profitabilität und Kapitalgenerierung unterstreicht.

Daimler Truck hat überraschend optimistische Signale für 2026 ausgesandt, obwohl das zweite Quartal bei Umsatz und operativem Ergebnis rückläufig war. Das Management hob die Jahresprognose an – getrieben von einer Genehmigung des US-Handelsministeriums zur Anerkennung von US-Wertschöpfungsanteilen (mit Wirkung zum 1. November 2025) und höheren Absatzprognosen für Nordamerika. Für das Gesamtjahr peilt die Gruppe nun ein bereinigtes EBIT von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro an (zuvor 3,2–3,7 Mrd.). Die Umsatzspanne des Industriegeschäfts wurde auf 43–47 Milliarden Euro (zuvor 42–46 Mrd.) angehoben; die Mitte der neuen Spanne liegt leicht unter dem bisherigen Analystenkonsens.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gleichzeitig bleibt die Situation heterogen: Daimler Buses senkte die Absatzprognose auf 20.000–25.000 Einheiten (zuvor 25.000–30.000) wegen anhaltender Schwächen in Lateinamerika und Mexiko. Die vorläufigen Q2-Zahlen zeigen ein bereinigtes EBIT der Gruppe von 838 Millionen Euro (Konsens 878 Mio.) und einen Umsatz des Industriegeschäfts von 11.417 Millionen Euro (Konsens 11.547 Mio.). Positiv fiel der Free Cash Flow im Quartal mit 1.762 Mio. Euro aus (Konsens 611 Mio.). Segmentberichte: Trucks North America erzielte 435 Mio. bereinigtes EBIT und eine ROS von 8,4 %; Mercedes‑Benz Trucks kam auf 317 Mio. EBIT (ROS 6,0 %); Daimler Buses 150 Mio. (ROS 9,6 %); Financial Services lieferte 58 Mio. EBIT bei bereinigtem ROE von 7,5 %.

Die Anhebung der Zielwerte wurde von der Investmentbank RBC mit einem „Outperform“-Rating und einem Kursziel von 52 Euro begrüßt; Analysten erwarten infolge der neuen Annahmen steigende Konsenserwartungen für das operative Ergebnis. Daimler Truck setzt zudem sein Aktienrückkaufprogramm fort: Zwischen 13. und 17. Juli wurden 119.238 Aktien erworben; insgesamt sind seit Programmstart 5,713.597 Aktien zurückgekauft worden.

Fazit: Die Prognoseaufwertung signalisiert Vertrauen in die US‑Marktaussichten und stärkt die Kapitalrückflüsse, bleibt jedoch abhängig von der Stabilität des USMCA‑Rahmens sowie von makroökonomischen und geopolitischen Risiken. Die vollständigen Quartalszahlen folgen am 7. August.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 44,57EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.