DAX vorsichtig – Daimler Truck erhöht Prognose, Tesla und Alphabet unter Druck

Nach der ersten Zinserhöhung seit fast drei Jahren dürfte die Europäische Zentralbank an diesem Donnerstag eine Pause einlegen. Experten erwarten, dass der Einlagenzins bei 2,25 Prozent bleibt. Eine weitere Anhebung könnte im September folgen.

Am Tag der anstehenden Zinsentscheidung in der Eurozone dürfte der Dax leicht schwächer eröffnen. Der Broker IG sieht den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start bei 25.115 Punkten. Das entspräche einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit läge der Dax weiterhin über seiner 21-Tage-Linie bei aktuell 25.086 Punkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Grund sind die weiter bestehenden Inflationsrisiken durch den Iran-Krieg und hohe Ölpreise. Im Juni sank die Teuerungsrate im Euroraum zwar von 3,2 auf 2,8 Prozent. Die EZB muss dennoch abwägen: Höhere Zinsen bremsen die Inflation, belasten aber zugleich Investitionen und Wirtschaft.

Wall Street fast komplett rot

Die US-Börsen beendeten den Mittwoch überwiegend im Minus. Der Dow Jones gab kaum verändert um 0,01 Prozent auf 52.218,58 Punkte nach. Der S&P 500 verlor 0,14 Prozent auf 7.498,96 Punkte, während der Nasdaq Composite um 0,57 Prozent auf 25.690,90 Punkte fiel.

Belastend wirkten steigende Ölpreise, neue Inflationssorgen und die Zurückhaltung vor den Quartalszahlen großer Technologiekonzerne. Stark gefragt waren dagegen Super Micro Computer mit plus 19,8 Prozent, Dell mit plus 9,3 Prozent und AT&T mit plus 3,5 Prozent.

Chip-Aktien zünden – Südkorea führt Asiens Börsenrally an

Die asiatischen Aktienmärkte präsentieren sich am Donnerstag überwiegend freundlich. Neue Investitionspläne amerikanischer Technologiekonzerne für künstliche Intelligenz treiben vor allem Halbleiterwerte an. Der breit gefasste MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan steigt um rund ein Prozent. Auf Wochensicht zeichnet sich ein Plus von etwa drei Prozent ab.

Besonders kräftig legt der südkoreanische Kospi zu. Der Leitindex steigt um 3,7 Prozent auf 7.028,66 Punkte. Samsung Electronics gewinnt rund drei Prozent. Der Speicherchiphersteller SK Hynix verteuert sich um 3,4 Prozent. Die hohen Ausgaben für Rechenzentren und künstliche Intelligenz schüren die Hoffnung auf eine weiterhin starke Nachfrage nach Chips und Speicherlösungen.

Auch die japanische Börse schließt sich der freundlichen Stimmung an. Der Nikkei 225 gewinnt 0,5 Prozent auf 66.463,02 Punkte. Technologieaktien führen die Erholung an. Die Aktie der SoftBank Group steigt um 3,3 Prozent. Der schwache Yen sorgt zugleich für Rückenwind bei exportorientierten Unternehmen.

In Hongkong steigt der Hang Seng um 1,3 Prozent auf 25.227,06 Punkte. Auf dem chinesischen Festland bleibt die Stimmung dagegen zurückhaltender. Der Shanghai Composite verliert 0,2 Prozent und fällt auf 3.859,69 Punkte.

Zollrückzahlung macht den Unterschied – Daimler Truck erhöht die Prognose

Daimler Truck wird für das laufende Jahr optimistischer. Der Konzern rechnet 2026 nun mit einem bereinigten Betriebsergebnis von 3,6 bis 4,1 Milliarden Euro. Zuvor lag die Prognose bei 3,2 bis 3,7 Milliarden Euro.

Rückenwind liefern neue US-Zollregelungen und eine stärkere Nachfrage in Nordamerika. Das US-Handelsministerium erkannte rückwirkend zum 1. November 2025 höhere amerikanische Wertschöpfungsanteile an. Gleichzeitig erwartet Daimler Truck in der Region mehr Absatz.

Die bereinigte Umsatzrendite in Nordamerika soll deshalb nun neun bis elf Prozent erreichen. Bisher hatte der Konzern mit sechs bis acht Prozent gerechnet.

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Alphabet: Investitionen steigen weiter

Alphabet steigerte den Quartalsumsatz um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 117,06 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn sprang von 28,2 auf 112,11 Milliarden US-Dollar oder 9,11 US-Dollar je Aktie. Darin enthalten war allerdings ein Bewertungsgewinn von rund 98 Milliarden US-Dollar, vor allem durch die SpaceX-Beteiligung. Höhere Investitionen als erwartet, stellt die Cloudgewinne allerdings in den Schatten und drückten die Aktie ins Minus

IBM: Prognose fällt

IBM erzielte einen Umsatz von 17,2 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Plus von einem Prozent, blieb aber unter den erwarteten 17,86 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 2,93 US-Dollar je Aktie. Software wuchs um fünf Prozent, während das Infrastrukturgeschäft sieben Prozent verlor. Wie erwartet schraubte IBM mit den Zahlen die Prognose nach unten.

Tesla trudelt und Elon Musk weicht aus

Tesla kommt beim Umbau hin zu Robotern und autonomen Fahrdiensten langsamer voran als zuletzt angekündigt. Der Konzern stellt eine Serienfertigung des humanoiden Roboters Optimus und des lenkrad- und pedallosen Robotaxis Cybercab noch in diesem Jahr nicht mehr in Aussicht. Elon Musk verwies vor Analysten stattdessen auf die hohe Komplexität bei der Entwicklung humanoider Roboter. Die Produktion dürfte deshalb zunächst nur schrittweise hochgefahren werden.

Gleichzeitig sank Teslas Gewinn im vergangenen Quartal. Grund dafür waren unter anderem höhere Ausgaben für die neuen Projekte. Finanzchef Vaibhav Taneja kündigte an, dass die Investitionen in den kommenden zwei bis drei Jahren weiter steigen sollen. Für 2026 rechnet Tesla mit Kapitalausgaben von rund 26 Milliarden US-Dollar.

Spekulationen über eine mögliche Fusion von Tesla und SpaceX räumte Musk ebenfalls nicht vollständig aus. Auf eine entsprechende Frage eines Analysten verwies er zunächst auf Überschneidungen zwischen beiden Unternehmen. Anschließend erklärte er, dass eine Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen nicht der richtige Rahmen sei, um über einen Zusammenschluss zu sprechen. "Das muss mit einem angemessenen Verfahren gemacht werden."

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Dollar bleibt gefragt – Yen taumelt Richtung 40-Jahres-Tief

Der US-Dollar startet am Donnerstag stabil in den Handel. Die Eskalation zwischen den USA und dem Iran sorgt weiter für eine hohe Nachfrage nach sicheren Anlagen. Gleichzeitig schüren die steigenden Ölpreise neue Inflationssorgen. Das stärkt die Erwartungen, dass die amerikanische Notenbank ihre Geldpolitik weiter verschärfen könnte.

Der Dollar-Index gibt am Morgen zwar leicht um 0,06 Prozent auf 101,05 Punkte nach. Zuvor hatte die amerikanische Währung jedoch vier Handelstage in Folge zugelegt. Neben der Funktion als sicherer Hafen treiben vor allem die höheren Renditen amerikanischer Staatsanleihen den Greenback an. Die Rendite zweijähriger Anleihen erreichte am Mittwoch den höchsten Stand seit 17 Monaten.

Der Euro kann sich leicht behaupten. Die Gemeinschaftswährung steigt um 0,07 Prozent auf 1,1418 US-Dollar. Größere Bewegungen bleiben vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank jedoch aus. Die Währungshüter dürften die Leitzinsen am Donnerstag unverändert lassen. Wegen des erneuten Anstiegs der Energiepreise könnte die Notenbank aber eine weitere Zinserhöhung im September offenhalten.

Damit steckt der Euro in einem Spannungsfeld. Höhere Zinserwartungen in der Eurozone stützen die Währung grundsätzlich. Gleichzeitig belastet der Ölpreisanstieg die europäischen Wachstumsaussichten. Europa ist stärker von Energieimporten abhängig als die USA. Eine weitere Eskalation im Nahen Osten könnte dem Dollar daher zusätzlichen Rückenwind gegenüber dem Euro verschaffen.

Besonders schwach zeigt sich erneut der japanische Yen. Ein US-Dollar kostet rund 163,10 Yen. Am Dienstag war die japanische Währung bis auf 163,24 Yen je US-Dollar gefallen. Das war der niedrigste Stand seit Dezember 1986. Meldungen über mögliche schnellere Zinserhöhungen der Bank of Japan sorgten nur kurzzeitig für Entlastung.

Japans Finanzministerin Satsuki Katayama erneuerte am Morgen ihre Warnung. Die Regierung sei bereit, bei Bedarf „entschlossen zu handeln“. Konkrete Wechselkursmarken nannte sie nicht. Die Aussagen bewegten den Markt kaum. Japan hatte bereits zwischen Ende April und Anfang Mai mit der Rekordsumme von 11,7 Billionen Yen am Devisenmarkt eingegriffen. Eine nachhaltige Erholung der Währung blieb dennoch aus.

Öl schießt auf Sechs-Wochen-Hoch – Gold verliert trotz Kriegsangst

Die Rohstoffmärkte starten am Donnerstag mit gegensätzlichen Vorzeichen. Während die Ölpreise kräftig steigen, kann Gold von der zunehmenden Unsicherheit nur begrenzt profitieren. Höhere Zinserwartungen bremsen das Edelmetall.

Die Nordseesorte Brent verteuert sich am Morgen um rund 2,3 Prozent auf 96,27 US-Dollar je Barrel. Amerikanisches West Texas Intermediate steigt um 1,9 Prozent auf 88,48 US-Dollar. Beide Ölsorten erreichen damit den höchsten Stand seit mehr als sechs Wochen.

Auslöser sind neue Sorgen um die wichtigsten Transportwege im Nahen Osten. Die Huthi-Miliz meldete Angriffe auf Öltanker im Roten Meer und drohte mit einer Blockade saudischer Häfen. Gleichzeitig erklärte der Iran Teile der Straße von Hormus für vollständig geschlossen. Zusätzlichen Druck erzeugen die anhaltenden amerikanischen Angriffe auf den Iran. Marktteilnehmer fürchten, dass gleichzeitig Lieferungen durch die Straße von Hormus und die Meerenge Bab al-Mandab ausfallen könnten.

Gold entwickelt sich dagegen überraschend schwach. Der Preis für eine Feinunze liegt bei rund 4.132 US-Dollar. Am Mittwoch hatte das Edelmetall mit 4.165,87 US-Dollar noch den höchsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Amerikanische Gold-Futures verlieren am Morgen rund 0,4 Prozent auf 4.134,60 US-Dollar.

Zwar stützen die geopolitischen Risiken grundsätzlich die Nachfrage nach sicheren Anlagen. Der starke Ölpreisanstieg schürt jedoch neue Inflationsängste. Dadurch rechnen Marktteilnehmer wieder verstärkt mit einer Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank. Steigende Renditen machen Gold weniger attraktiv, da das Edelmetall keine laufenden Zinsen abwirft. Selbst der etwas schwächere US-Dollar kann diesen Effekt bislang nicht ausgleichen.

Bei den übrigen Edelmetallen ist die Stimmung freundlicher. Silber steigt um rund 0,3 Prozent auf 59,90 US-Dollar je Feinunze. Platin gewinnt 0,7 Prozent auf 1.656,24 US-Dollar. Palladium legt um 0,8 Prozent auf 1.301,25 US-Dollar zu.

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Bitcoin schwächelt – diese Altcoins stemmen sich gegen den Trend

Der Kryptomarkt zeigt sich am Donnerstagmorgen uneinheitlich. Bitcoin notiert bei rund 65.600 US-Dollar und verliert gegenüber dem vorherigen Schlusskurs etwa 0,7 Prozent. Der Sprung über die Marke von 66.000 US-Dollar hat damit vorerst nicht gehalten.

Die Altcoins folgen Bitcoin jedoch nicht geschlossen nach unten. Ethereum gibt auf Sicht von 24 Stunden um rund 0,7 Prozent nach. Auch Solana verliert etwa 0,7 Prozent und fällt auf rund 77,50 US-Dollar. BNB verbilligt sich um 0,5 Prozent. Der Meme-Coin Dogecoin zählt mit einem Minus von rund einem Prozent zu den schwächeren großen Kryptowährungen.

Einige Altcoins stemmen sich dagegen gegen den Druck. XRP legt leicht um etwa 0,3 Prozent zu. Cardano gewinnt ebenfalls rund 0,3 Prozent. Avalanche steigt um 0,2 Prozent. Deutlich stärker präsentiert sich Uniswap mit einem Plus von zeitweise rund vier Prozent. Besonders gefragt sind laut CoinGecko derzeit Projekte aus dem Polkadot- und dem XRP-Ledger-Ökosystem.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes steigt innerhalb von 24 Stunden um rund 0,5 Prozent auf 2,33 Billionen US-Dollar. Das Handelsvolumen liegt bei etwa 62,3 Milliarden US-Dollar. Die Bitcoin-Dominanz bleibt mit 56,5 Prozent hoch. Das zeigt: Kapital fließt zwar punktuell in Altcoins, eine breite Altcoin-Rally ist bislang aber nicht zu erkennen.

Für Zurückhaltung sorgen weiter die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die zuletzt abgekühlte Nachfrage. Unterstützung liefern dagegen Fortschritte beim amerikanischen Gesetz zur Regulierung des Kryptomarktes. Solange Bitcoin die Marke von 65.000 US-Dollar verteidigt, dürfte die Konsolidierung geordnet bleiben. Ein klarer Ausbruch bei den Altcoins braucht jedoch neue Impulse.



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 6/26

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen (9.00 Pk)

07:00 BEL: Argenx, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (9.30 Investor- und Analystenkonferenz)

07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Halbjahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Halbjahreszahlen

07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q2-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Vossloh, Q2-Zahlen (detailliert)

07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen

08:00 DEU: LPKF, Q2-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Halbjahreszahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Centrica, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: 3i Group, Q1-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q2-Umsatz

08:00 GBR: Easyjet, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Flatexdegiro, Pressekonferenz (10.00 Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung

12:00 USA: Dow, Q2-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q2-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen

12:30 USA: T-Mobile US, Q2-Zahlen

12:55 USA: RTX, Q2-Zahlen

13:00 USA: Blackstone, Q2-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q2-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen

13:30 USA: American Airlines, Q2-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q2-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen

17:50 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen

22:00 USA: Intel, Q2-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz)

22:05 USA: Verisign Inc., Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Geschäftsklima 7/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 7/26

09:30 POL: Arbeitslosenquote 6/26

14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Uhr Pk)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: CFNA-Index 6/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 7/26 (vorläufig)

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt wallstreetOnline keine Haftung

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Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion





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