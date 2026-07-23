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    Microsoft vor Quartalszahlen: Mistral-Deal stärkt Europa, Risiken bleiben

    Microsoft vor Quartalszahlen: Mistral-Deal stärkt Europa, Risiken bleiben
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Deutsche Bank Research bestätigt vor den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal das Urteil „Buy“ für Microsoft mit einem Kursziel von 550 US-Dollar – trotz einer derzeit eher skeptischen Marktstimmung. Analyst Brad Zelnick identifiziert drei zentrale Risikotreiber: Erstens steigende Komponentenpreise, die die Investitionsprognosen nach oben treiben und Margen sowie den Free Cashflow belasten könnten. Zweitens bestehen Zweifel daran, ob die massiv ausgeweiteten KI-Investitionen die erwarteten Renditen liefern. Drittens kritisiert die Bank die starke Konzentration des Auftragsbestands auf OpenAI, was strategische Abhängigkeiten schafft.

    Parallel dazu sendet Morgan Stanley ein deutlich bullischeres Signal: Initiierung mit „Overweight“ und einem Kursziel von 600 US-Dollar (Bull-Case 795, Bear-Case 250). Die Investmentbank sieht Azure und Copilot als Motoren für anhaltende Margenausweitung und ein langfristiges Gewinnwachstum von über 20 Prozent. Damit widersprechen einige Sell-Side-Analysten der vorsichtigen Einschätzung und untermauern die Erwartung, Microsoft könne die Erträge durch Cloud- und KI-Geschäft deutlich steigern.

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    In diesem Umfeld gewinnt die frisch ausgebaute strategische Allianz mit dem französischen KI-Start-up Mistral AI besondere Bedeutung. Die Vereinbarung, bezeichnet mit einem Volumen „in Höhe mehrerer Milliarden Euro“, zielt darauf ab, europäische Rechenkapazitäten für KI deutlich zu erweitern und Mistrals Modelle (u. a. Mistral Medium 3.5 und OCR 4) direkt in Microsofts Plattformen zu integrieren. Für Kunden in sensiblen Branchen – Banken, Gesundheitswesen, kritische Infrastrukturen – bietet das Bündnis flexible Bereitstellungsoptionen bis hin zu vollständig isolierten, „fully disconnected“ Systemen. Strategisch reduziert Microsoft damit seine Abhängigkeit von OpenAI, zugleich erhält Mistral Zugang zum weltweiten Vertriebsnetz des US-Konzerns und stärkt den KI-Standort Europa.

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    Für Anleger bleibt die Gemengelage ambivalent: Die Partnerschaft kann Microsofts Chancen in Europa vergrößern und die Kommerzialisierung von KI-Modellen beschleunigen. Dem gegenüber stehen erhöhte Capex-Bedürfnisse, Unsicherheit über die Profitabilität großer KI-Projekte und regulatorische Hürden, die weiteres Kapital binden könnten. Marktkommentare heben zudem hervor, dass Azure gegenüber AWS und Google noch aufholt und dass traditionelle Segmente wie Windows und Xbox das Wachstum dämpfen könnten; ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 22 für 2026 wird als Argument für ein vorsichtiges Bewertungsurteil angeführt.

    Fazit: Die Mistral-Partnerschaft ist ein strategisch wichtiger Schritt, mindert aber nicht die bestehenden Kapital- und Ausführungsrisiken. Vor den Quartalszahlen dürften Anleger vor allem auf Aussagen zu Capex, Margen und konkreten Erlösbeiträgen aus KI-Lösungen achten.



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