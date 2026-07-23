NanoRepro setzt Plattformstrategie um – Umsatz +26% und 'Kaufen'-Rating

NanoRepro legt die erste sichtbare Etappe seiner angekündigten Unternehmensrestrukturierung vor und skizziert damit konkret, wie aus mehreren Beteiligungen eine integrierte Plattform für Verbrauchergesundheit und Wellness entstehen soll. In einem systematischen Review – gestartet im April 2026 und durchgeführt mit externer Strategieberatung – hat die Gruppe alle Tätigkeiten in den drei Kerngesellschaften vollständig erfasst: 17 Prozessbereiche mit mehr als 160 Aufgaben wurden analysiert; sechs Handlungsfelder erhielten Priorität (IT, Marketing, Produktentwicklung, Lager & Supply Chain, Vertrieb und Einkauf). Für diese Bereiche wurden operative Zielbilder und Umsetzungspfade entwickelt, erste Maßnahmen bereits eingeleitet.

Konkrete Strukturentscheidungen zielen auf Skalenvorteile und schnellere Time-to-Market: Die Produktionskompetenz im Bereich Hautpflege wurde bei der Mehrheitstochter Paedi Protect gebündelt – einschließlich Beschaffung von Roh- und Packstoffen sowie Produktionsplanung und -durchführung. Die Deutsche Kosmetikwerke AG (newkee) kann sich dadurch stärker auf Markenführung, Marketing und Vertrieb konzentrieren; mittelfristig sollen auch Entwicklung und Verpackungsdesign plattformübergreifend zusammengeführt werden. Für Marketing ist ein Modell vorgesehen, das markenübergreifende Funktionen bündelt, während kreative Leitung dezentral bleibt. Der Vertrieb soll als integrierte Plattform aufgebaut werden, um bestehende Handelsbeziehungen markenübergreifend zu nutzen. Kirchhain ist als perspektivischer Logistik-Hub vorgesehen; externe Kapazitäten sollen saisonale Spitzen abdecken. Investitionen in die Logistik könnten sich nach Unternehmensangaben binnen rund zwei Jahren amortisieren. Parallel läuft eine IT-Roadmap zur schrittweisen Zusammenführung von E-Mail-, CRM- und ERP-Strukturen.

Finanziell signalisiert NanoRepro Rückenwind: Der vorläufige kombinierte Konzernumsatz von NanoRepro und vollkonsolidierter Paedi Protect belief sich im ersten Halbjahr 2026 auf rund 13 Mio. EUR – ein Plus von etwa 26 % gegenüber dem Pro-forma-H1-2025 von 10,3 Mio. EUR. Das Management hebt eine stabile Geschäftsentwicklung hervor; der testierte Jahresabschluss 2025 soll am 30. Juli 2026 veröffentlicht werden. Extern reagiert NuWays Research positiv: Studie vom 22. Juli stuft die Aktie mit „Kaufen“ ein, erhöht das Kursziel auf 4,4 EUR und hebt die Umsatzprognose für 2026 auf 18,8 Mio. EUR. NuWays erwartet wegen der Optimierungsmaßnahmen kurzfristig leicht höhere Kosten (Personal +0,5 Mio. EUR; Sonstige +0,25 Mio. EUR) und prognostiziert ein annähernd ausgeglichenes EBITDA für 2026 (-0,1 Mio. EUR), mit Aussicht auf deutlich positive Margen 2027.

Das Management unter CEO Lisa Jüngst betont den Fokus auf konkrete Zielbilder und Verantwortlichkeiten statt reiner Strategie-Papiere. Trotz erkennbarer Fortschritte bleiben Integrations- und Umsetzungrisiken, nicht zuletzt im Finanz-Backoffice (Fokus ab Q4/2026 mit neuem CFO Mike Eckel) sowie in der Realisierung der erwarteten Synergien. Insgesamt jedoch liefert NanoRepro eine stringente Roadmap zur Plattformbildung – Voraussetzung für Skalierung und Wertsteigerung.

Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 2,16EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.

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