Stabilus: Gewinnexplosion durch Einmaleffekt – Free Cashflow schwächer

Die Stabilus SE hat mit vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 überraschend starke Ergebnisse vorgelegt – allerdings getrieben von einem einmaligen Verkaufserfolg. Das konzerneigene Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf 66,1 Mio. €, gegenüber 24,8 Mio. € im Vorjahresquartal. Auch das Periodenergebnis sprang mit 51,4 Mio. € deutlich an (Vorjahr: 10,1 Mio. €). Haupttreiber ist ein realisierter Veräußerungsgewinn von rund 44 Mio. € aus dem Verkauf der Geschäftsbereiche Fabreeka und Tech Products.

Auf bereinigter Basis entwickelten sich die Kennzahlen hingegen moderater: Der bereinigte Umsatz lag bei 299,5 Mio. € (VJ: 316,0 Mio.), das bereinigte EBIT bei 32,2 Mio. € (VJ: 33,1 Mio.) und die bereinigte EBIT-Marge bei 10,8% (VJ: 10,5%). Damit liegt das bereinigte EBIT leicht über dem Vara-Research-Konsens (30,8 Mio. €), die Marge über der Markterwartung von 10,4%. Der bereinigte Free Cashflow schrumpfte im Quartal auf 28,6 Mio. € (VJ: 33,3 Mio.), maßgeblich beeinflusst durch eine ungünstige Veränderung des Net Working Capital.

Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung konkretisiert Stabilus die Jahresprognose innerhalb der zuvor kommunizierten Bandbreiten: Für das Gesamtjahr 2026 wird nun ein Umsatz von rund 1,15 Mrd. €, eine bereinigte EBIT-Marge von circa 10% sowie ein bereinigter Free Cashflow von etwa 90 Mio. € erwartet. Zuvor war eine Umsatzspanne von 1,1–1,3 Mrd. €, eine Marge von 10–12% und ein FCF zwischen 80 und 110 Mio. € angegeben worden. Die Neufassung signalisiert eine leichte Konsolidierung hin zu einem konservativeren Mittelfeld der ursprünglichen Prognose.

Parallel zum Zahlen-Update setzte Stabilus seine Aktienrückkäufe fort: Zwischen dem 13. und 17. Juli 2026 erwarb das Unternehmen 26.817 eigene Aktien über Xetra zum Durchschnittspreis von rund 15,83–16,02 EUR je Stück; das Volumen dieser Kaufrunde beträgt etwa 426.000 €. Insgesamt wurden im Rahmen des Rückkaufprogramms 2025 seit Beginn am 15. Januar 2026 bislang 579.872 Aktien zurückerworben.

Für Investoren bleibt entscheidend, inwieweit die operative Performance nach dem Verkaufserfolg die Erwartungen erfüllt und ob das Working Capital sich stabilisiert. Detaillierte Zahlen und Managementkommentare liefert Stabilus am 3. August 2026 in der geplanten Q3-Veröffentlichung sowie in einer Webkonferenz mit Vorstandsvorstellung (CEO Dr. Michael Büchsner, CFO Andreas Jaeger).

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 15,60EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.