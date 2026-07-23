Keil erfolgreich verteidigt

Für ein weiteres positives Signal muss der S&P 500 nun die Marke von 5.881 Punkten nachhaltig überwinden. Dann könnte ein erneuter Anstieg in Richtung des Rekordhochs bei 7.620 Punkten folgen. Gelingt auch dieser Ausbruch, rücken kurzfristig 7.829 Punkte und mittelfristig 7.993 Punkte als mögliche Kursziele in den Fokus.

Nach dem Rekordhoch von 7.620 Punkten Anfang Juni bewegte sich der S&P 500 zunächst eine Zeit lang seitwärts. Anfang Juli gelang schließlich der Ausbruch nach oben, wodurch der Index bis auf 7.581 Punkte anstieg. Die erneute Eskalation im Nahen Osten sorgte anschließend jedoch für vorübergehende Unsicherheit an den Finanzmärkten. Im Zuge dieser Entwicklung fiel der Index noch einmal auf die zuvor überwundene Begrenzung der Konsolidierungsphase zurück. Dort fanden sich jedoch ausreichend Käufer, die den Markt stützten und eine erneute Erholung einleiteten.

Auf der Unterseite bleibt der 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 7.413 Punkten eine wichtige Unterstützung. Fällt der Index darunter, könnte sich die Stimmung verschlechtern und ein Rückgang bis 7.294 beziehungsweise 7.237 Punkte wahrscheinlicher werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 7.581 Punkte

Kursziele : 7.620, 7.829 und 7.993 Punkte

Renditechance via DN03PU : 175 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

S&P 500-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN03PU Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,27 - 2,28 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.246,789 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 7.246,789 Punkte akt. Kurs Basiswert: 7.507,78 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 7.993 Punkte Hebel: 28,9 Kurschance: + 175 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0LYW Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,31 - 2,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7.764,435 Punkte Basiswert: S&P 500-Index KO-Schwelle: 7.764,435 Punkte akt. Kurs Basiswert: 7.507,78 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 28,34 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.