Airbus hebt wieder ab

Diese Nachrichten sorgten für einen kräftigen Kurssprung der Airbus-Aktie bis fast an das Junihoch bei 210,95 Euro. Gleichzeitig entstand im Chart eine Kurslücke nach oben, die von vielen Marktteilnehmern als Zeichen für einen besonders starken Aufwärtstrend gewertet wird. Gelingt der Aktie nun ein Anstieg über die Julihochs, könnte sie die Rekordstände von Anfang dieses Jahres bei 217,30 Euro ins Visier nehmen. Mittelfristig wäre sogar ein Anstieg bis 242,35 Euro möglich. Nach der Konsolidierung der vergangenen Tage könnte sich damit für Anleger eine neue Gelegenheit ergeben, auf weiter steigende Kurse zu setzen.

Ein häufiger Kritikpunkt der Anleger war bislang, dass Airbus keine langfristige Prognose abgegeben hatte. Das hat sich nun geändert: Der Flugzeugbauer erhöhte sein Produktionsziel für Schmalrumpfflugzeuge bis 2027 von 70 bis 75 Maschinen pro Monat. Zudem soll noch in diesem Jahr über eine höhere Produktion des A350 entschieden werden. Darüber hinaus prüft Airbus eine verlängerte Version des A220. Zusätzlich kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 5 Milliarden Euro sowie neue mittelfristige Ziele an. Dazu gehört unter anderem eine nahezu Verdopplung des Gewinns bis 2029.

Nach unten gelten die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 auf Tagesbasis zwischen 182,45 und 189,10 Euro als wichtige Unterstützungszonen. Knapp darunter verläuft zudem ein seit April bestehender Aufwärtstrend, der den Kurs zusätzlich stützen könnte. Erst wenn auch diese Marken unterschritten werden, würde sich das Chartbild eintrüben und ein Rückgang bis 165,10 Euro wahrscheinlicher werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 210,95 Euro

Kursziele : 217,30 und 242,35 Euro

Renditechance via DN2XRC : 140 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Airbus Group SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2XRC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,03 - 2,13 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 187,6746 Euro Basiswert: Airbus Group SE KO-Schwelle: 187,6746 Euro akt. Kurs Basiswert: 208,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 242,35 Euro Hebel: 9,76 Kurschance: + 140 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU296U Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,26 - 2,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 229,7019 Euro Basiswert: Airbus Group SE KO-Schwelle: 229,7019 Euro akt. Kurs Basiswert: 208,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,78 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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