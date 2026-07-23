Goldpreis stabil bei 4.124,29 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,46 % 1 Monat +0,27 % 3 Monate -12,19 % 1 Jahr +20,64 %

Gold tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 4.124,29

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.957,74USD. Heute, bei 4.124,29USD, wäre daraus ein Vermögen von 10.533,3USD geworden – ein Plus von +110,67 %.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.