Goldpreis
Goldpreis stabil bei 4.124,29 USD
Kaum Bewegung: Gold pendelt um 4.124,29 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,46 %
|1 Monat
|+0,27 %
|3 Monate
|-12,19 %
|1 Jahr
|+20,64 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 5.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.957,74USD. Heute, bei 4.124,29USD, wäre daraus ein Vermögen von 10.533,3USD geworden – ein Plus von +110,67 %.
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|329,30EUR
|-0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,14EUR
|-0,21 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|231,58EUR
|-0,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|305,38EUR
|+0,37 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|84,93EUR
|+0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|487,30EUR
|+0,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|345,24EUR
|-0,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,99EUR
|-0,19 %
|Long
|1
|0,00
|117,97EUR
|+1,31 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,689EUR
|-0,79 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.