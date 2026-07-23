Kaum Bewegung Silber verändert sich -0,08 %

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Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,64 % 1 Monat -4,41 % 3 Monate -23,14 % 1 Jahr +52,25 %

Ohne größere Ausschläge pendelt der Silberpreis um 59,68. Die Veränderung vonbleibt vernachlässigbar.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,44561USD. Heute steht er bei 59,68USD. Das Investment wäre auf 23.452,4USD gewachsen – eine Steigerung von +134,52 %.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.