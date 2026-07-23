Plötzliche 0,00%: Großaktionäre verkaufen PSI‑Stimmrechte

PSI Software SE hat in mehreren Pflichtmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) Anfang Juli/Juli 2026 deutliche Veränderungen in der Mitteilungslandschaft zu Stimmrechtsanteilen sowie eine Vorabbekanntmachung zum Halbjahresbericht veröffentlicht. Die Nachrichten wurden über den EQS-Service verbreitet und dokumentieren Korrekturen und Abverkäufe institutioneller Bestände, die das Aktionärsbild kurzfristig verändert haben.

Kernpunkt ist die Anpassung mehrerer früher gemeldeter Beteiligungsquoten auf jeweils 0,00 % der Stimmrechte. Am 21. Juli 2026 meldete LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (Sitz Stuttgart) die „Veräußerung von Stimmrechten durch verwaltetes Sondervermögen“ mit Wirkung zum 15. Juli 2026; im Meldungstext wird die neue Quote mit 0,00 % angegeben, nachdem in der letzten Mitteilung noch 5,03 % ausgewiesen waren. Ähnliche Korrekturen wurden am 20. Juli publiziert: Die Baden‑Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (Tübingen) wies zuvor 5,23 % aus, meldete aber für den 15. Juli 2026 nun 0,00 %. Auch E.ON SE (Essen) korrigierte eine Meldung vom 17. Juli; dort war zuvor ein Anteil von 17,77 % aufgeführt, in der Korrektur wird für den 16. Juli 2026 ebenfalls kein Bestand mehr ausgewiesen. In einem separaten Hinweis zur Korrektur wurde zudem klargestellt, dass die E.ON Verwaltungs GmbH fälschlich mit 0 % gemeldet worden war.