Plötzliche 0,00%: Großaktionäre verkaufen PSI‑Stimmrechte
PSI Software SE hat in mehreren Pflichtmitteilungen nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) Anfang Juli/Juli 2026 deutliche Veränderungen in der Mitteilungslandschaft zu Stimmrechtsanteilen sowie eine Vorabbekanntmachung zum Halbjahresbericht veröffentlicht. Die Nachrichten wurden über den EQS-Service verbreitet und dokumentieren Korrekturen und Abverkäufe institutioneller Bestände, die das Aktionärsbild kurzfristig verändert haben.
Kernpunkt ist die Anpassung mehrerer früher gemeldeter Beteiligungsquoten auf jeweils 0,00 % der Stimmrechte. Am 21. Juli 2026 meldete LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (Sitz Stuttgart) die „Veräußerung von Stimmrechten durch verwaltetes Sondervermögen“ mit Wirkung zum 15. Juli 2026; im Meldungstext wird die neue Quote mit 0,00 % angegeben, nachdem in der letzten Mitteilung noch 5,03 % ausgewiesen waren. Ähnliche Korrekturen wurden am 20. Juli publiziert: Die Baden‑Württembergische Versorgungsanstalt für Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte (Tübingen) wies zuvor 5,23 % aus, meldete aber für den 15. Juli 2026 nun 0,00 %. Auch E.ON SE (Essen) korrigierte eine Meldung vom 17. Juli; dort war zuvor ein Anteil von 17,77 % aufgeführt, in der Korrektur wird für den 16. Juli 2026 ebenfalls kein Bestand mehr ausgewiesen. In einem separaten Hinweis zur Korrektur wurde zudem klargestellt, dass die E.ON Verwaltungs GmbH fälschlich mit 0 % gemeldet worden war.
Als konsolidierte Bezugsgröße wird in den Mitteilungen die Gesamtzahl der nach § 41 WpHG relevanten Stimmrechte genannt: 15.697.366 Aktien. Die wiederholt ausgewiesenen „0,00 %“-Quoten deuten darauf hin, dass mehrere institutionelle Anleger ihre direkten oder zugerechneten Stimmrechte veräußert bzw. Fondspositionen umgeschichtet haben. Das kann kurzfristig den Streubesitz erhöhen oder zu einer Verschiebung im Stimmrechtsgewicht führen — relevant für Governance‑Entscheidungen und mögliche Mehrheitsverhältnisse, falls weitere Großaktionäre Positionen verändern.
Zusätzlich zur Stimmrechtsberichterstattung kündigte PSI Software SE am 20. Juli 2026 die Veröffentlichung des Halbjahresberichts (Q2) zum 31. Juli 2026 an. Die Veröffentlichung erfolgt in deutscher sowie englischer Sprache und wird über die Unternehmenswebsite abrufbar sein (Links in den EQS‑Hinweisen).
Insgesamt sprechen die Meldungen für eine Phase erhöhter Transaktionsaktivität institutioneller Investoren in PSI‑Papieren. Anleger und Marktbeobachter sollten die ausstehenden Finanzzahlen sowie weitere WpHG‑Meldungen verfolgen, um mögliche Folgen für Kursdynamik und Aktionärsstruktur besser beurteilen zu können.
Die PSI AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 45,90EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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