Nestlé trennt sich vom Wasser: Perrier & Co. in 50:50-Joint Venture

Die Transaktion bewertet das Wassergeschäft mit etwa 4,9 Milliarden Euro bzw. rund 4,5 Milliarden Franken; frühere Medienberichte hatten von knapp 5 Milliarden Franken gesprochen. Durch den Teilverkauf erzielt Nestlé einen Erlös von rund 2,8 Milliarden Franken. Feststehen muss der Deal noch formal: Er unterliegt Mitarbeiterkonsultationen sowie regulatorischen Genehmigungen und soll nach Unternehmensangaben bis ins erste Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.

Nestlé steuert einen weiteren großen Einschnitt in seinem Portfolioumbau an: Der Nahrungsmittelkonzern steht kurz vor dem teilweisen Verkauf seines europäischen Wassergeschäfts mit Marken wie Perrier und San Pellegrino. Nach einem Bericht der Financial Times und der anschließenden Unternehmensmeldung bildet Nestlé ein 50:50-Joint-Venture mit der US-Investmentgesellschaft Platinum Equity. Das Gemeinschaftsunternehmen firmiert unter dem Namen Peranel mit Sitz in Paris.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Wassergeschäft gilt innerhalb des Konzerns seit längerem als problematisch. Neben strukturellen Herausforderungen belastet es ein Skandal in Frankreich um unzulässige Aufbereitungsmethoden von Mineralwasser. Im vergangenen Geschäftsjahr trug das Segment rund 3,5 Milliarden Franken oder knapp vier Prozent zum Konzernumsatz bei. Platinum Equity war zuletzt nach dem Rückzug mehrerer Finanzinvestoren als einziger Bieter verblieben, hieß es in Berichten.

Die Ausgliederung und der Teilverkauf sind ein zentraler Baustein der Restrukturierung unter dem neuen Nestlé-Chef Philipp Navratil. Ziel ist eine schärfere Fokussierung auf Kerngeschäfte; parallel sucht Nestlé Käufer für Teile seines Vitamin- und Nahrungsergänzungsgeschäfts. Die Schaffung von Peranel ermöglicht Nestlé, Risiken und Kapitalbedarf des Wassergeschäfts zu teilen, ohne die Markenlandschaft vollständig abzugeben.

Marktreaktionen fielen moderat positiv aus: Das Analysehaus Jefferies hat Nestlé von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kursziel von 84 auf 99 Franken angehoben. Analyst David Hayes verwies darauf, dass strategische Entscheidungen aus 2022 zu stark auf volumen- und preisgetriebenes Wachstum gesetzt hätten und die Erholung Zeit benötige. Gleichzeitig verbessere sich das Umfeld für wichtige Kategorien wie Tiernahrung und Kaffee, was die mittelfristigen Perspektiven stütze.

In der Bilanzierung und Kommunikation bleibt für Anleger wichtig, wie schnell regulatorische Hürden genommen werden, wie arbeitsrechtliche Konsultationen verlaufen und inwieweit Navratils Umbauprogramm weitere Verkäufe oder Portfolioanpassungen nach sich zieht. Der Peranel-Deal markiert jedenfalls einen merklichen Schritt in Nestlés Neuausrichtung.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 90,98EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.