1) IVU übertrifft Prognosen – Montega hebt Kursziel, Margen ziehen an 2) Starke H1‑Zahlen: IVU wächst, Montega hebt Kursziel auf 28 € 3) IVU: Trendwende bei Margen, Montega empfiehlt Kauf und erhöht Ziel

Die wichtigsten Kennziffern: Der Konzernumsatz stieg im H1 auf 72,1 Mio. Euro und damit um rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr; das zweite Quartal trug mit 37,2 Mio. Euro ein vergleichbares Wachstum von 12,2 Prozent bei. Das Rohergebnis wuchs überproportional um 15 Prozent auf 59,2 Mio. Euro, was Montega auf eine positive Verschiebung des Umsatzmix hin zu margenstärkeren Wartungs‑ und Hostingerlösen zurückführt. Das operative Ergebnis (EBIT) legte auf 3,3 Mio. Euro zu (Vorjahr: 1,0 Mio. Euro); die EBIT‑Marge verbesserte sich auf 4,6 Prozent (Vj. 1,6 Prozent).

IVU Traffic Technologies hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich an Dynamik gewonnen und die Markterwartungen übertroffen. Das Investmenthaus Montega bestätigt vor diesem Hintergrund seine Kaufempfehlung und hebt das 12‑Monats‑Kursziel von 27 auf 28 Euro an. Montega‑Analyst Kai Kindermann begründet die Einschätzung mit robusten vorläufigen Zahlen sowie einer nach oben angehobenen Ergebnisprognose des Vorstands.

Der Vorstand reagierte auf die Entwicklung mit einer Anhebung der Jahresprognose für das EBIT von rund 20 auf rund 22 Mio. Euro; Umsatzprognose (>160 Mio. Euro) und Rohergebnis‑Prognose (~130 Mio. Euro) blieben unverändert. Montega sieht die neue Guidance als realistisch an und rechnet in seinem Modell mit einem leicht höheren Rohergebnis (131,7 Mio. Euro). Positiv wirkten zudem laut Unternehmen umgesetzte Effizienzmaßnahmen, die bereits messbar zur Profitabilitätssteigerung beitrugen.

Montega weist jedoch auf Kostenrisiken hin: Nach einmaligen personellen Effekten im ersten Halbjahr erwartet der Analyst zwar einen sequenziellen Rückgang der Aufwendungen im zweiten Halbjahr, prognostiziert aber ein jährliches Plus bedingt durch reguläre Lohnanpassungen sowie erhöhte IT‑Investitionen für KI‑Anwendungen und Cybersecurity.

Als weiterer Wachstumstreiber wird der im Juni vermeldete Auftrag der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) genannt, die IVU künftig die technische Betriebsführung ihrer IVU.rail‑Lösung im Personenverkehr überträgt. Zudem läuft ein Aktienrückkaufprogramm: Zwischen 13. und 17. Juli erwarb IVU 8.948 Aktien zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 21,46 Euro; seit Programmstart wurden 63.328 Aktien gekauft.

Fazit von Montega: IVU vereinigt starke Marktposition, konstantes Top‑und Bottom‑Line‑Wachstum sowie geringe Kapitalintensität und rechtfertigt demnach einen Bewertungszuschlag gegenüber Softwarepeergruppen. Die endgültigen H1‑Zahlen veröffentlicht IVU am 27. August 2026.

Für Anleger bedeuten die Zahlen einerseits eine bestätigte Trendwende hin zu stabileren Margen, andererseits mahnen die weiterhin moderaten absoluten Gewinnmargen zur Vorsicht. Montega betont, dass die Einschätzung keine Anlageberatung sei und verweist auf die üblichen Risiken. Beobachter werden besonders auf die endgültigen Halbjahreszahlen sowie auf den weiteren Verlauf des Aktienrückkaufprogramms und mögliche Folgeaufträge großer Verkehrsbetriebe achten. Die Aktie bleibt attraktiv für wachstumsorientierte Investoren, allerdings mit aufmerksamem Blick auf Kostenentwicklung und Margenentwicklung in den Folgequartalen.

Die IVU Traffic Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,15 % und einem Kurs von 22,90EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.