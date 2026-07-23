🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCancambria Energy AktievorwärtsNachrichten zu Cancambria Energy

    Hohe Gaspreise, geopolitische Risiken

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europas Gaskrise beginnt erst

    Der Öl- und Gasexplorer CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) legte Anfang Juli ein technisches und kommerzielles Update zum 80.000 Hektar großen STA Fairway-Gebiet auf dem Kiskunhalas-Tiefengasprojekt in Südungarn vor. Entlang des Fairways wurde ein Trend identifiziert, der Potenzial für Kohlenwasserstoffvorkommen birgt.

     

    Der STA Fairway wird durch benachbarte Vergleichsfelder gestützt, die zusammen über 160 Millionen Barrel Öläquivalent (MMBOE) gefördert haben. Die Geologen konnten auf Basis von 2D-Seismikdaten aus den 1980er-Jahren zehn vielversprechende Projekte identifizieren. Das Unternehmen schätzt den potenziellen durchschnittlichen Umsatz der identifizierten Flachölprojekte auf bis zu 567 Mio. USD.

     

    Milliardenschweres Extra-Potenzial bei Kiskunhalas

     

    Für das zweite Halbjahr 2026 ist ein 3D-Seismikprogramm geplant, um die endgültige Definition des Explorationsgebiets im Vorfeld von Bohrungen zu verfeinern. CanCambria CEO Dr. Paul Clarke will sich die Chance nicht entgehen lassen, das bisher wenig erkundete, aber nachweislich ergiebige Erdölsystem weiter zu untersuchen.

     

    Mehr Öl und Gas auf einem fortgeschrittenen Explorationsprojekt: Das Marktumfeld in Europa könnte für Vorhaben wie Kiskunhalas kaum günstiger sein. Der Preis für eine MWh Erdgas am europäischen Knotenpunkt TTF zieht wieder deutlich an: Wurden für den August-Kontrakt Ende Juni noch 41 EUR bezahlt, sind es aktuell mehr als 57 EUR. Der Kursverlauf scheint sich strikt in Richtung der Marke von 60 EUR zu orientieren, die zuletzt im März kurzzeitig überschritten worden war. Diesmal könnte das Kursniveau deutlicher und länger über dieses Niveau hinaus ansteigen.

     

    Bislang hielten sich die Auswirkungen des Irankriegs auf dem europäischen Gasmarkt in Grenzen: Von Kriegsbeginn bis zum Peak stellte sich „nur“ eine knappe Verdopplung ein. Das muss nicht so bleiben. Die europäischen Gasspeicher sind derzeit zu weniger als 54 % gefüllt, im Vergleich zu 64 % zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Analysten von Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) warnen, dass die Gasversorgung Europas in diesem Winter unter Druck geraten könne, da der Krieg die erwartete Erholung der katarischen Flüssigerdgasexporte (LNG) in der kritischen Sommerlagerzeit verzögere.

    Seite 1 von 4 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hohe Gaspreise, geopolitische Risiken Europas Gaskrise beginnt erst Der Öl- und Gasexplorer CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) legte Anfang Juli ein technisches und kommerzielles Update zum 80.000 Hektar großen STA Fairway-Gebiet auf dem Kiskunhalas-Tiefengasprojekt in Südungarn vor. Entlang des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     