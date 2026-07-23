Europas Gaskrise beginnt erst

Der Öl- und Gasexplorer CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) legte Anfang Juli ein technisches und kommerzielles Update zum 80.000 Hektar großen STA Fairway-Gebiet auf dem Kiskunhalas-Tiefengasprojekt in Südungarn vor. Entlang des Fairways wurde ein Trend identifiziert, der Potenzial für Kohlenwasserstoffvorkommen birgt.

Der STA Fairway wird durch benachbarte Vergleichsfelder gestützt, die zusammen über 160 Millionen Barrel Öläquivalent (MMBOE) gefördert haben. Die Geologen konnten auf Basis von 2D-Seismikdaten aus den 1980er-Jahren zehn vielversprechende Projekte identifizieren. Das Unternehmen schätzt den potenziellen durchschnittlichen Umsatz der identifizierten Flachölprojekte auf bis zu 567 Mio. USD.

Milliardenschweres Extra-Potenzial bei Kiskunhalas

Für das zweite Halbjahr 2026 ist ein 3D-Seismikprogramm geplant, um die endgültige Definition des Explorationsgebiets im Vorfeld von Bohrungen zu verfeinern. CanCambria CEO Dr. Paul Clarke will sich die Chance nicht entgehen lassen, das bisher wenig erkundete, aber nachweislich ergiebige Erdölsystem weiter zu untersuchen.

Mehr Öl und Gas auf einem fortgeschrittenen Explorationsprojekt: Das Marktumfeld in Europa könnte für Vorhaben wie Kiskunhalas kaum günstiger sein. Der Preis für eine MWh Erdgas am europäischen Knotenpunkt TTF zieht wieder deutlich an: Wurden für den August-Kontrakt Ende Juni noch 41 EUR bezahlt, sind es aktuell mehr als 57 EUR. Der Kursverlauf scheint sich strikt in Richtung der Marke von 60 EUR zu orientieren, die zuletzt im März kurzzeitig überschritten worden war. Diesmal könnte das Kursniveau deutlicher und länger über dieses Niveau hinaus ansteigen.

Bislang hielten sich die Auswirkungen des Irankriegs auf dem europäischen Gasmarkt in Grenzen: Von Kriegsbeginn bis zum Peak stellte sich „nur“ eine knappe Verdopplung ein. Das muss nicht so bleiben. Die europäischen Gasspeicher sind derzeit zu weniger als 54 % gefüllt, im Vergleich zu 64 % zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Analysten von Independent Commodity Intelligence Services (ICIS) warnen, dass die Gasversorgung Europas in diesem Winter unter Druck geraten könne, da der Krieg die erwartete Erholung der katarischen Flüssigerdgasexporte (LNG) in der kritischen Sommerlagerzeit verzögere.

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