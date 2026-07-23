Salzgitter nach HKM-Übernahme: Rekordprognose treibt Aktie an

Salzgitter hob seine Jahresprognosen nach dem ersten Halbjahr und der Komplettübernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) an. Die neue Prognose für das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) für 2026 liegt damit über der bisherigen durchschnittlichen Analystenschätzung. Konkret erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro (zuvor rund 9,5 Milliarden), ein EBITDA VX zwischen 725 und 825 Millionen Euro (zuvor 625 bis 725 Millionen), ein EBT VX zwischen 325 und 425 Millionen Euro (zuvor 200 bis 300 Millionen) sowie eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE VX).

Die Aktien von Salzgitter setzten nach ihrem kräftigen Wochenschlussanstieg auch am Montag die Erholung fort. Auf der Handelsplattform Tradegate zeichneten sich Anschlussgewinne von rund 1,3 Prozent auf 56,05 Euro ab, während der Gesamtmarkt leicht nachgab. Auslöser für den Rückenwind war ein kurz vor Handelsschluss veröffentlichter, optimistischer Geschäftsausblick des Stahlkonzerns sowie vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026.

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Analysten reagierten positiv: Jefferies bestätigte die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 66 Euro. Cole Hathorn hob hervor, dass das operative Ergebnis die Erwartungen übertroffen habe und die starke Stahlproduktion positiv auffalle; er schätzt, dass etwa die Hälfte der Prognoseerhöhung auf das laufende Geschäft zurückgeht, die andere Hälfte auf die HKM-Übernahme. Auch die US-Bank JPMorgan beließ die Bewertung auf „Overweight“ und ein Kursziel von 65 Euro. Analyst Dominic O’Kane lobte die deutliche Übererfüllung der Ebitda-Prognosen und die angehobene Jahresprognose.

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Die Marktreaktion verdeutlicht, dass Investoren sowohl das operative Momentum als auch den strategischen Zukauf honorieren. Gleichwohl steht die Einordnung der Übernahmeeffekte weiterhin im Fokus: Wie nachhaltig die Ergebnisverbesserung angesichts Integrationsaufwand und konjunktureller Schwankungen ist, bleibt eine Kernfrage für Anleger. Kurzfristig dürften die starken Eckdaten und die Analystenstimmen den Kurs stützen; mittelfristig werden Fortschritt bei der Integration von HKM, Margenentwicklung und Nachfrage im Stahlsektor über die weitere Richtung entscheiden.

Analysten weisen zugleich auf Risiken hin: Integrationskosten, mögliche Umweltrisikorechtsstreitigkeiten sowie volatile Rohstahlpreise könnten kurzfristig auf die Marge drücken. Für Investoren bleibt entscheidend, in welchem Tempo Salzgitter die erwarteten Synergien aus der HKM-Übernahme realisiert und wie sich die Produktionseffizienz in einem angespannten globalen Stahlmarkt verbessert. Die Kursziele von Jefferies (66 Euro) und JPMorgan (65 Euro) spiegeln diese positive Einschätzung wider, lassen jedoch wenig Abstand zum aktuellen Kurs, sodass Bewertungsdisziplin gefragt ist. Anstehende Quartalsberichte, Details zur Integration und Entwicklungen bei Rohstoffkosten werden die nächste Orientierungsphase für Marktteilnehmer bestimmen. Kurzfristig bleiben Kursgewinne möglich, langfristig hängt alles an nachhaltigen Margen und überzeugender Integrationspraxis weiterhin.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 53,90EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.