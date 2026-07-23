TRATON: Halbjahres-Boost – Profitabilität steigt, Auftragseingang +30%
Die TRATON GROUP legt im ersten Halbjahr 2026 starke Zahlen vor: kräftiger Auftragsschub, stabiler Umsatz und eine weiter verbesserte Profitabilität prägen die Bilanz.
Foto: TRATON GROUP
- Auftragseingang im 1. Halbjahr 2026: 181.900 Fahrzeuge, +30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Lkw-Aufträge 149.323, Busse 15.921, MAN TGE 16.700
- Absatz im 1. Halbjahr 2026: 151.529 Fahrzeuge, −1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum; Lkw 118.595, Busse 16.947, MAN TGE 15.987
- Umsatz der TRATON GROUP betrug 22,0 Mrd. €, nahezu auf Vorjahresniveau
- Bereinigtes operatives Ergebnis: ca. 1,54 Mrd. €, +12% zum Vorjahr
- Bereinigte operative Rendite der Gruppe: 7,0% (Vorjahr 6,3%)
- Prognose für 2026: Absatz/Umsatz in der Bandbreite 0 bis +7%; bereinigte operative Rendite 6,3%–7,3%; TRATON Operations 7,1%–8,1% (Zielkorridor)
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei TRATON ist am 23.07.2026.
Der Kurs von TRATON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 36,62EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,36 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 36,78EUR das entspricht einem Plus von +0,44 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.948,34PKT (-0,25 %).
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