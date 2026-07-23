🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    GEA überrascht: Prognose angehoben nach starkem Q2 – Aktie zieht an

    GEA überrascht: Prognose angehoben nach starkem Q2 – Aktie zieht an
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    Der Anlagenbauer GEA hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Jahresprognose für 2026 angehoben und präsentiert robuste operative Kennzahlen, die Analystenerwartungen deutlich übertrafen. Die Gesellschaft setzte das organische Umsatzwachstum für 2026 nun auf 6,0 bis 8,0 Prozent (vorher 5,0 bis 7,0) und hob die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand auf 17,0 bis 17,4 Prozent (vorher 16,6 bis 17,2). Auch die Renditekennzahl ROCE wurde auf 36,0 bis 40,0 Prozent erhöht. Vorstandschef Stefan Klebert bezeichnete die Entwicklung als Grundlage für „weiteres profitables Wachstum“ und verwies auf einen starken Auftragseingang im ersten Halbjahr.

    Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im zweiten Quartal um zehn Prozent auf 1,44 Milliarden Euro und lag damit über dem VARA-Konsens von 1,38 Milliarden. Der Auftragseingang nahm um 14,2 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro zu; organisch betrug das Wachstum 15,4 Prozent. Die operativen Erträge entwickelten sich ebenfalls positiv: Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand kletterte um 15,6 Prozent auf 250 Millionen Euro (Konsens 233 Millionen) und die entsprechende Marge erhöhte sich von 16,5 auf 17,4 Prozent. Für das erste Halbjahr führt GEA kumuliert einen Umsatz von 2,72 Milliarden Euro, Auftragseingänge von 2,95 Milliarden sowie ein EBITDA vor Restrukturierung von 456 Millionen Euro an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu GEA Group!
    Short
    66,49€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    57,90€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 12,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die starken Zahlen und die verbesserte Guidance wurden von Investoren und Analysten wohlwollend aufgenommen. Im vorbörslichen Handel zogen die GEA-Aktien auf Tradegate deutlich an und erreichten im Xetra-Vergleich ein Wochenhoch. Die Investmentbank Barclays hob das Kursziel in Folge der Zahlen von 67 auf 69 Euro an, beließ die Einstufung jedoch auf „Equal Weight“. Marktbeobachter hoben hervor, dass Auftragseingänge, Umsatz und Ergebnis jeweils über den Erwartungen lagen und sich das Geschäft insbesondere in der Lebensmittelbranche zweistellig entwickelte.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    GEA kündigte an, den vollständigen Halbjahresfinanzbericht am 10. August zu veröffentlichen. Management und Analysten werden dann detailliertere Einblicke in Margenentwicklung, Segmentbeiträge und regionale Trends erhalten. Insgesamt signalisiert das Unternehmen mit den vorläufigen Kennzahlen und dem Ausblick eine stärkere Dynamik und eine verbesserte Profitabilitätsbasis für das verbleibende Geschäftsjahr.

    Die vorläufigen Angaben enthalten zudem Eckdaten zur Ergebnisentwicklung je Aktie: Für das zweite Quartal weist GEA ein Ergebnis je Aktie von 0,70 bis 0,80 Euro aus, für das erste Halbjahr wird ein kumuliertes Ergebnis je Aktie von 1,30 bis 1,40 Euro genannt. Vorstand und Analysten werden nun prüfen, inwieweit das Wachstum nachhaltig ist und wie sich Lieferketten, Projekttimings sowie Investitionszyklen auf die Margen im zweiten Halbjahr auswirken. Die endgültigen Zahlen und ein ausführliches Managementkommentar will GEA am 10. August vorlegen; Anleger erwarten dann weitere Aussagen zur Segmentperformance und zur Mittelflusslage.



    GEA Group

    +0,40 %
    +6,35 %
    +7,81 %
    +3,54 %
    +5,28 %
    +65,39 %
    +77,40 %
    +36,44 %
    +69,84 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200
    GEA Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 62,35EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GEA überrascht: Prognose angehoben nach starkem Q2 – Aktie zieht an Der Anlagenbauer GEA hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Jahresprognose für 2026 angehoben und präsentiert robuste operative Kennzahlen, die Analystenerwartungen deutlich übertrafen. Die Gesellschaft setzte das organische …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     