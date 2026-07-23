GEA überrascht: Prognose angehoben nach starkem Q2 – Aktie zieht an

Nach vorläufigen Zahlen stieg der Umsatz im zweiten Quartal um zehn Prozent auf 1,44 Milliarden Euro und lag damit über dem VARA-Konsens von 1,38 Milliarden. Der Auftragseingang nahm um 14,2 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro zu; organisch betrug das Wachstum 15,4 Prozent. Die operativen Erträge entwickelten sich ebenfalls positiv: Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand kletterte um 15,6 Prozent auf 250 Millionen Euro (Konsens 233 Millionen) und die entsprechende Marge erhöhte sich von 16,5 auf 17,4 Prozent. Für das erste Halbjahr führt GEA kumuliert einen Umsatz von 2,72 Milliarden Euro, Auftragseingänge von 2,95 Milliarden sowie ein EBITDA vor Restrukturierung von 456 Millionen Euro an.

Der Anlagenbauer GEA hat nach einem überraschend starken zweiten Quartal seine Jahresprognose für 2026 angehoben und präsentiert robuste operative Kennzahlen, die Analystenerwartungen deutlich übertrafen. Die Gesellschaft setzte das organische Umsatzwachstum für 2026 nun auf 6,0 bis 8,0 Prozent (vorher 5,0 bis 7,0) und hob die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand auf 17,0 bis 17,4 Prozent (vorher 16,6 bis 17,2). Auch die Renditekennzahl ROCE wurde auf 36,0 bis 40,0 Prozent erhöht. Vorstandschef Stefan Klebert bezeichnete die Entwicklung als Grundlage für „weiteres profitables Wachstum“ und verwies auf einen starken Auftragseingang im ersten Halbjahr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die starken Zahlen und die verbesserte Guidance wurden von Investoren und Analysten wohlwollend aufgenommen. Im vorbörslichen Handel zogen die GEA-Aktien auf Tradegate deutlich an und erreichten im Xetra-Vergleich ein Wochenhoch. Die Investmentbank Barclays hob das Kursziel in Folge der Zahlen von 67 auf 69 Euro an, beließ die Einstufung jedoch auf „Equal Weight“. Marktbeobachter hoben hervor, dass Auftragseingänge, Umsatz und Ergebnis jeweils über den Erwartungen lagen und sich das Geschäft insbesondere in der Lebensmittelbranche zweistellig entwickelte.

GEA kündigte an, den vollständigen Halbjahresfinanzbericht am 10. August zu veröffentlichen. Management und Analysten werden dann detailliertere Einblicke in Margenentwicklung, Segmentbeiträge und regionale Trends erhalten. Insgesamt signalisiert das Unternehmen mit den vorläufigen Kennzahlen und dem Ausblick eine stärkere Dynamik und eine verbesserte Profitabilitätsbasis für das verbleibende Geschäftsjahr.

Die vorläufigen Angaben enthalten zudem Eckdaten zur Ergebnisentwicklung je Aktie: Für das zweite Quartal weist GEA ein Ergebnis je Aktie von 0,70 bis 0,80 Euro aus, für das erste Halbjahr wird ein kumuliertes Ergebnis je Aktie von 1,30 bis 1,40 Euro genannt. Vorstand und Analysten werden nun prüfen, inwieweit das Wachstum nachhaltig ist und wie sich Lieferketten, Projekttimings sowie Investitionszyklen auf die Margen im zweiten Halbjahr auswirken. Die endgültigen Zahlen und ein ausführliches Managementkommentar will GEA am 10. August vorlegen; Anleger erwarten dann weitere Aussagen zur Segmentperformance und zur Mittelflusslage.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 62,35EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.

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