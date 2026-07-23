🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLPKF Laser & Electronics AktievorwärtsNachrichten zu LPKF Laser & Electronics
    437 Aufrufe 437 0 Kommentare 0 Kommentare

    LPKF Laser & Electronics: Halbjahresfinanzbericht sorgt für Aktienfieber

    Trotz deutlicher Rückgänge im Solar-Geschäft und belastender Restrukturierungskosten stellt das Unternehmen seine Halbjahreszahlen 2026 und die Weichen für profitables Wachstum vor.

    LPKF Laser & Electronics: Halbjahresfinanzbericht sorgt für Aktienfieber
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Umsatz im ersten Halbjahr 2026: 36,5 Mio. EUR, -38,3% gegenüber dem Vorjahr (59,2 Mio. EUR); Haupttreiber ist der deutlich geringere Solar-Umsatz.
    • EBIT und bereinigtes EBIT: Halbjahres-EBIT -14,1 Mio. EUR (Vorjahr -1,7 Mio. EUR); Q2-EBIT -7,2 Mio. EUR (Vorjahr +2,2 Mio. EUR); bereinigtes EBIT Halbjahr -10,4 Mio. EUR (Vorjahr -0,7 Mio. EUR); Q2 -4,8 Mio. EUR (Vorjahr +2,8 Mio. EUR); hauptsächlich verursacht durch Restrukturierungs- und Abfindungskosten sowie Aktienoptionswertveränderungen.
    • Transformationsprogramm North Star: erste Welle der Personalreduzierungen abgeschlossen; zukünftige Organisations- und Prozessstruktur konkretisiert; Ziel: klare Verantwortlichkeiten, Kostenreduktion und profitables Wachstum; Dialog mit Arbeitnehmervertretungen integriert.
    • LIDE-Marktpotenzial: TAM für Advanced Packaging bis 2030 neu auf ca. 1,7 Mrd. EUR geschätzt (bisher ca. 0,5 Mrd. EUR); Treiber: KI-getriebene HPC-Ausbau und mehr Wafer Starts.
    • Aufträge/Validierung für LIDE: Auftrag eines führenden Spezialglasherstellers zur Qualifizierung der Technologie; Penn State University bestellt ein LIDE-System zur Demonstration von Glassubstraten in der Halbleiteranwendung.
    • Ausblick/Gesamtprognose 2026: erwartet 105–120 Mio. EUR Umsatz und bereinigte EBIT-Marge von -3,0% bis +4,5%; Vorstand strebt bis 2028 eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge an; positive Impulse vor allem in Solar und Electronics werden gesehen, trotz Unsicherheit.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei LPKF Laser & Electronics ist am 23.07.2026.

    Der Kurs von LPKF Laser & Electronics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -15,53 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,950EUR das entspricht einem Plus von +4,73 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.316,32PKT (-0,32 %).


    LPKF Laser & Electronics

    -11,14 %
    -15,68 %
    -46,43 %
    +6,69 %
    +94,99 %
    +104,14 %
    -19,00 %
    +151,50 %
    +28,25 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
    LPKF Laser & Electronics direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    LPKF Laser & Electronics: Halbjahresfinanzbericht sorgt für Aktienfieber Trotz deutlicher Rückgänge im Solar-Geschäft und belastender Restrukturierungskosten stellt das Unternehmen seine Halbjahreszahlen 2026 und die Weichen für profitables Wachstum vor.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     