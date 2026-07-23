LPKF Laser & Electronics: Halbjahresfinanzbericht sorgt für Aktienfieber
Trotz deutlicher Rückgänge im Solar-Geschäft und belastender Restrukturierungskosten stellt das Unternehmen seine Halbjahreszahlen 2026 und die Weichen für profitables Wachstum vor.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Umsatz im ersten Halbjahr 2026: 36,5 Mio. EUR, -38,3% gegenüber dem Vorjahr (59,2 Mio. EUR); Haupttreiber ist der deutlich geringere Solar-Umsatz.
- EBIT und bereinigtes EBIT: Halbjahres-EBIT -14,1 Mio. EUR (Vorjahr -1,7 Mio. EUR); Q2-EBIT -7,2 Mio. EUR (Vorjahr +2,2 Mio. EUR); bereinigtes EBIT Halbjahr -10,4 Mio. EUR (Vorjahr -0,7 Mio. EUR); Q2 -4,8 Mio. EUR (Vorjahr +2,8 Mio. EUR); hauptsächlich verursacht durch Restrukturierungs- und Abfindungskosten sowie Aktienoptionswertveränderungen.
- Transformationsprogramm North Star: erste Welle der Personalreduzierungen abgeschlossen; zukünftige Organisations- und Prozessstruktur konkretisiert; Ziel: klare Verantwortlichkeiten, Kostenreduktion und profitables Wachstum; Dialog mit Arbeitnehmervertretungen integriert.
- LIDE-Marktpotenzial: TAM für Advanced Packaging bis 2030 neu auf ca. 1,7 Mrd. EUR geschätzt (bisher ca. 0,5 Mrd. EUR); Treiber: KI-getriebene HPC-Ausbau und mehr Wafer Starts.
- Aufträge/Validierung für LIDE: Auftrag eines führenden Spezialglasherstellers zur Qualifizierung der Technologie; Penn State University bestellt ein LIDE-System zur Demonstration von Glassubstraten in der Halbleiteranwendung.
- Ausblick/Gesamtprognose 2026: erwartet 105–120 Mio. EUR Umsatz und bereinigte EBIT-Marge von -3,0% bis +4,5%; Vorstand strebt bis 2028 eine nachhaltige zweistellige EBIT-Marge an; positive Impulse vor allem in Solar und Electronics werden gesehen, trotz Unsicherheit.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei LPKF Laser & Electronics ist am 23.07.2026.
Der Kurs von LPKF Laser & Electronics lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,275EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -15,53 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,950EUR das entspricht einem Plus von +4,73 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.316,32PKT (-0,32 %).
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