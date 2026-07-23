Dürr hält Prognose trotz BBS-Problemen – 500 Jobs, bis 100 Mio. Abschr.

Konzernweit lief das zweite Quartal uneinheitlich: Der Umsatz sank um rund zwei Prozent auf 981,3 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge stieg leicht auf 4,3 Prozent, der Auftragseingang legte um 13 Prozent auf 914 Millionen Euro zu. Treiber war vor allem die Automotive-Division mit größeren Aufträgen für Lackieranlagen aus Brasilien und Indien. Die Aktie reagierte zunächst negativ, kletterte aber im weiteren Handel ins Plus.

Dürr hat am Mittwochabend bestätigt, dass die Jahresprognose trotz erheblicher Probleme in der Business Unit BBS Automation Bestand hat. Der Anlagenbauer rechnet weiter mit einem Konzernumsatz von 3,9 bis 4,3 Milliarden Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von 5,0 bis 6,5 Prozent. Auch die Zielgröße für den Auftragseingang bleibt mit 3,8 bis 4,2 Milliarden Euro unverändert. Management und Aufsichtsrat begründen das Festhalten an den Zielen damit, dass schwächere Ergebnisse aus BBS Automation durch die übrigen Divisionen kompensiert würden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für BBS Automation, die Dürr Mitte 2023 übernommen hatte, ergeben sich hingegen deutliche Korrekturen: Der Konzern verbucht eine erwartete Wertminderung auf den Firmenwert in Höhe von rund 90 bis 100 Millionen Euro. Als Gründe nennt Dürr einen unter den Erwartungen liegenden Auftragseingang im ersten Halbjahr und eine Anpassung der Markterwartungen. Zugleich kündigt das Unternehmen ein Effizienzprogramm an, das weltweit rund 500 Stellen streichen soll und jährliche Kosteneinsparungen von etwa 30 Millionen Euro bringen soll. Für 2026 werden Restrukturierungsaufwendungen von 40 bis 50 Millionen Euro erwartet; rund acht Millionen Euro davon wurden bereits im zweiten Quartal gebucht.

Die Perspektive für BBS wurde nach unten geschraubt: Statt der früheren Zielmarke von 800 Millionen Euro Umsatz bis 2030 peilt Dürr nun „mehr als 600 Millionen Euro“ an; die Ziel-EBIT-Marge vor Sondereffekten soll 8 Prozent betragen. Folge dieser Neubewertung ist auch eine Anpassung der Prognose für die Division Industrial Automation: Auftragseingang 500–600 Millionen Euro, Umsatz 575–625 Millionen Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von -1,0 bis 1,0 Prozent – deutlich unter den bisherigen Erwartungen.

Hintergrund der Schwäche sind eine verhaltene Investitionsdynamik in der Autoindustrie und eine ausgewogene Konsumnachfrage: Trotz wachsender E‑Auto-Verkäufe investieren Hersteller zurückhaltender in neue Produktionssysteme, weil bestehende Kapazitäten zuerst ausgelastet werden sollen. Dürr betont, betriebsbedingte Kündigungen möglichst zu vermeiden und in Kürze Gespräche mit Arbeitnehmervertretern zu führen. Den vollständigen Halbjahresbericht legt das Unternehmen am 6. August vor. Insgesamt signalisiert Dürr mit den Maßnahmen eine defensive Kurskorrektur bei gleichzeitigem Versuch, die Konzernprognose durch starke Teilbereiche zu stabilisieren.

Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 18,48EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.

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