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    Geopolitik treibt Ölpreise: EZB‑Zinsangst lässt Anleiherenditen steigen

    Geopolitik treibt Ölpreise: EZB‑Zinsangst lässt Anleiherenditen steigen
    Foto: adobe.stock.com

    Die Kurse deutscher Staatsanleihen gaben zu Wochenbeginn leicht nach, belastet vor allem von erneut steigenden Rohölpreisen und der anhaltenden Eskalation im Nahen Osten. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor zeitweise bis zu 0,20 Prozent und notierte am Nachmittag bei rund 124,8 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bewegte sich zwischen 3,13 und 3,16 Prozent und legte damit gegenüber den Vortagen zu; ähnliche Renditeanstiege wurden in anderen Ländern der Eurozone verzeichnet.

    Marktteilnehmer sehen die Entwicklung an den Anleihemärkten vor allem als Reaktion auf erhöhte Inflationsrisiken. Die USA flogen in mehreren Nächten Luftangriffe gegen Ziele im Iran, Teheran meldete Explosionen und reagierte mit Vergeltungsschlägen gegen Ziele in Bahrain und Kuwait. Die sich verschärfenden militärischen Auseinandersetzungen sowie die Gefahr von Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus treiben die Ölpreise und damit die Sorge um die weltweite Versorgungs­sicherheit. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte, die Eskalation setze die Ölversorgung zunehmend unter Druck; IEA-Direktor Fatih Birol betonte die damit verbundenen Unsicherheiten für den Markt.

    Vor diesem Hintergrund wächst die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf erneut anheben könnte. Für die kommende Sitzung am Donnerstag rechnen die Ökonomen jedoch nicht mit einer unmittelbaren Zinserhöhung; nach der bereits erfolgten Erhöhung im Juni dürften die Notenbanker kurzfristig abwartend bleiben, so Einschätzungen der Helaba-Analysten. Gleichzeitig warnen diese, dass anhaltend höhere Energiepreise gravierende Folgen für die Inflationsperspektive haben und zusätzliche geldpolitische Maßnahmen erforderlich machen könnten.

    Konjunkturdaten bewegten den Markt nur wenig: Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland verbesserten sich im Juli stärker als erwartet, was Hoffnungen auf eine allmähliche Erholung nährt. Zugleich schwächte sich der Anstieg der Erzeugerpreise im Juni ab – maßgeblich durch rückläufige Ölpreise –, eine Entwicklung, die von Volkswirten im Vorfeld erwartet worden war. Ökonomen betonen, dass die Erzeugerpreise ein Frühindikator für die Verbraucherpreisentwicklung sind und somit mittelbar Relevanz für die Inflation und die Geldpolitik besitzen.

    Insgesamt dominieren geopolitische Risiken und Ölpreisentwicklungen derzeit das Bild an den Rentenmärkten. Kurzfristig dürften Anleihekurse volatil bleiben, während die Marktteilnehmer auf neue Signale aus dem Nahen Osten, weitere Daten zur Inflation und auf die Kommunikation der EZB achten.



    BUND Future

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    ISIN:DE0009652644WKN:965264

    BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 124,4EUR auf L&S Exchange (23. Juli 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.




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