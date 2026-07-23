HHLA dämpft 2026‑Ausblick: Investitionen, Terminalprobleme und Lohndruck

Hamburg — Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat kurzfristig ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach unten korrigiert. In einer Pflichtmitteilung erklärte der Vorstand, dass umfangreiche Umbaumaßnahmen zur Automatisierung der Containerterminals sowie groß angelegte Infrastrukturarbeiten im Schienennetz im bisherigen Jahresverlauf zu stärkeren operativen Beeinträchtigungen geführt hätten als ursprünglich erwartet. In Kombination mit einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld, anhaltender geopolitischer Unsicherheit und den Folgen des Wintereinbruchs reichten die bisherigen Erholungseffekte nicht aus, um das Geschäft vollumfänglich zu kompensieren.

Als Konsequenz erwartet HHLA für den Teilkonzern Hafenlogistik nun einen leichten Rückgang beim Containerumschlag gegenüber dem Vorjahr; zuvor war ein deutlicher Anstieg prognostiziert worden. Beim Containertransport rechnet das Unternehmen nur noch mit einem leichten Zuwachs statt des früher avisierten starken Anstiegs. Für die Umsatzerlöse insgesamt bleibt zwar ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Aussicht (vorher: starker Anstieg), doch wurde die EBIT‑Prognose nach unten angepasst: Für die Hafenlogistik liegt die Spanne jetzt bei 135 bis 155 Mio. Euro (zuvor 160–180 Mio. Euro). Auf Konzernebene wird das operative Ergebnis (EBIT) nun zwischen 150 und 170 Mio. Euro erwartet, nach bisher 175–195 Mio. Euro.