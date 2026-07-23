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    HHLA dämpft 2026‑Ausblick: Investitionen, Terminalprobleme und Lohndruck

    HHLA dämpft 2026‑Ausblick: Investitionen, Terminalprobleme und Lohndruck
    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    Hamburg — Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat kurzfristig ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach unten korrigiert. In einer Pflichtmitteilung erklärte der Vorstand, dass umfangreiche Umbaumaßnahmen zur Automatisierung der Containerterminals sowie groß angelegte Infrastrukturarbeiten im Schienennetz im bisherigen Jahresverlauf zu stärkeren operativen Beeinträchtigungen geführt hätten als ursprünglich erwartet. In Kombination mit einem schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfeld, anhaltender geopolitischer Unsicherheit und den Folgen des Wintereinbruchs reichten die bisherigen Erholungseffekte nicht aus, um das Geschäft vollumfänglich zu kompensieren.

    Als Konsequenz erwartet HHLA für den Teilkonzern Hafenlogistik nun einen leichten Rückgang beim Containerumschlag gegenüber dem Vorjahr; zuvor war ein deutlicher Anstieg prognostiziert worden. Beim Containertransport rechnet das Unternehmen nur noch mit einem leichten Zuwachs statt des früher avisierten starken Anstiegs. Für die Umsatzerlöse insgesamt bleibt zwar ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr in Aussicht (vorher: starker Anstieg), doch wurde die EBIT‑Prognose nach unten angepasst: Für die Hafenlogistik liegt die Spanne jetzt bei 135 bis 155 Mio. Euro (zuvor 160–180 Mio. Euro). Auf Konzernebene wird das operative Ergebnis (EBIT) nun zwischen 150 und 170 Mio. Euro erwartet, nach bisher 175–195 Mio. Euro.

    Der Immobilienbereich bleibt in den Umsatzannahmen unverändert auf Vorjahresniveau, beim EBIT wird jedoch ein deutlicher Rückgang erwartet. HHLA macht deutlich, dass die Kombination aus großangelegten Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur und externen Belastungsfaktoren die kurzfristige operative Leistung schmälert, obwohl die Maßnahmen langfristig Effizienzgewinne bringen sollen.

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    Die Mitteilung folgt Berichten über Probleme an einzelnen Terminals und erfolgt als Insiderinformation gemäß EU‑Marktmissbrauchsverordnung. Die Prognosesenkung dürfte Anlegern Anlass zu kurzfristiger Zurückhaltung geben, weil sie die Ertragsdynamik der Hamburger Terminalbetreiber für 2026 abkühlt.

    Parallel beginnen in Hamburg Tarifverhandlungen für rund 11.000 Beschäftigte der norddeutschen Seehäfen. Die Gewerkschaft Verdi verlangt 8,2 Prozent mehr Lohn bzw. mindestens 2,50 Euro pro Stunde. Arbeitgeber signalisieren konstruktive Verhandlungen, verweisen aber auf den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit. Höhere Arbeitskosten könnten die Margen der Hafengesellschaften zusätzlich belasten, sollten sich umfassende Lohnerhöhungen durchsetzen. Insgesamt steht HHLA damit vor der Herausforderung, Modernisierung, operative Stabilität und Kostendruck in Einklang zu bringen.



    Hamburger Hafen und Logistik

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    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,80EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.




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