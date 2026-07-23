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    Erdgas-Alarm: Iran-Konflikt treibt EU-Preise – Aserbaidschan als Ausweg

    Erdgas-Alarm: Iran-Konflikt treibt EU-Preise – Aserbaidschan als Ausweg
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    Europäisches Erdgas geriet gestern erneut unter Druck, nachdem die Notierung des richtungsweisenden TTF-Ter­minkontrakts zur Lieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam intraday kurzzeitig auf 60,66 Euro je Megawattstunde (MWh) kletterte – der höchste Stand seit dem 23. März – und sich im weiteren Handel wieder auf rund 58–59 Euro/MWh abschwächte. Seit Monatsbeginn hat sich der Preis damit um etwa ein Drittel bis 35 Prozent verteuert. Als Treiber gelten die jüngsten Eskalationen zwischen den USA und dem Iran sowie wiederholte Angriffe auf Handelsschiffe in der strategisch wichtigen Straße von Hormus, die auch der Transport von Flüssigerdgas (LNG) stark gefährden. Frei zugängliche Transitdaten zeigen, dass der Schiffsverkehr in der Meerenge zeitweise nahezu zum Erliegen kam; zugleich werden vereinzelt Tanker ohne aktive Transponder mit Unterstützung des US-Militärs eskortiert. Marktteilnehmer sehen darin ein akutes Risiko für Lieferketten und eine potenzielle Quelle weiterer Preisvolatilität.

    Vor diesem geopolitischen Hintergrund suchen EU-Staaten nach alternativen Lieferbeziehungen. Deutschland und Aserbaidschan unterzeichneten in Berlin eine Vereinbarung zur Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit; Bundeskanzler Friedrich Merz und Präsident Ilham Aliyev vereinbarten die Gründung eines gemeinsamen Wirtschaftsrates und setzten Schwerpunkte auf Erdöl- und Erdgaslieferungen. Seit Jahresbeginn fließen bereits 1,5 Milliarden Kubikmeter aserbaidschanisches Gas nach Deutschland; Aliyev deutete größere Liefervolumina an, machte deren Realisierung jedoch von zusätzlichen Pipelinekapazitäten abhängig. Für Deutschland ist Aserbaidschan damit ein strategischer Lieferant zur Verringerung der Abhängigkeit von russischem Gas.

    Parallel sorgt die Diskussion um die EU-Methanverordnung für politische Spannungen in Berlin. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche kritisiert die Brüsseler Vorgaben als rechtlich unsicher und fordert eine dreijährige Verschiebung der Importnachweispflichten. Hintergrund: Seit 2024 geltende Regeln sehen vor, dass Importeure ab 1. Januar 2027 nachweisen müssen, dass Produzenten außerhalb der EU Methan-Emissionen mindestens so intensiv überwachen wie europäische Unternehmen. Die Kommission hat den Mitgliedstaaten laut Vorschlag empfohlen, in einem Übergangszeitraum auf Sanktionen zu verzichten – ein Punkt, den Reiche als unzureichende Rechtssicherheit bezeichnet. Umweltminister Carsten Schneider warf Reiche hingegen vor, Regierungsabsprachen gebrochen zu haben; er pocht auf Führungsrolle seines Ressorts und betont die Bedeutung von Methanminderung für das Klima.

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    Fazit: Märkte und Politik reagieren parallel auf geopolitische Risiken und regulatorische Unsicherheit. Kurzfristig dominieren Versorgungssorgen die Preisentwicklung; langfristig dürften Infrastrukturinvestitionen und klare Regeln zur Emissionsüberwachung entscheidend für die Energiesicherheit und Marktstabilität sein.



    Erdgas

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    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,27 % und einem Kurs von 2,976USD auf Ariva Indikation (23. Juli 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.





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