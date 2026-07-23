FlatexDEGIRO: Gewinn +55% – Prognose erhöht, 2026-Ziele in Reichweite

Besonders auffällig ist die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells: Trotz des Umsatzanstiegs sanken die operativen Aufwendungen leicht auf 59,6 Mio. Euro; die Personalaufwendungen fielen dabei deutlich auf 24,1 Mio. Euro. In der Folge stieg die operative Marge stark an, und das Konzernergebnis-Marge übertrifft mit mehr als 40% die bisherigen Niveaus. FlatexDEGIRO führt dies auf Kostendisziplin und Effizienzgewinne zurück.

flatexDEGIRO hat das zweite Quartal 2026 genutzt, um seine starke Ertragsdynamik zu bestätigen und die Jahresprognose anzuheben. Auf Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen meldet der Online-Broker ein Konzernergebnis von 61,3 Mio. Euro – ein Zuwachs von 55,1% gegenüber Q2/2025 (39,5 Mio.). Der Umsatz stieg um 26% auf etwa 166,5–167 Mio. Euro, getragen von höheren Provisionserträgen (+29% auf 107 Mio. Euro) und gestiegenen Zinserträgen (+23% auf 53 Mio. Euro). Die Bruttomarge blieb robust bei rund 87%.

Das Kunden- und Handelswachstum bleibt intakt, aber moderater: Die Zahl der Kundenkonten wuchs auf 3,66 Mio. (+11% gegenüber Vorjahr), im Quartal wurden rund 89.300 neue Konten eröffnet (Q2/2025: ~103.100). Die Anzahl der abgewickelten Transaktionen kletterte um 22% auf 21,9 Mio.; die durchschnittliche Provision pro Trade stieg leicht auf 4,64 Euro. Die Nettofinanzmittelzuflüsse im H1 beliefen sich auf 5,2 Mrd. Euro, das verwahrte Kundenvermögen überschritt erstmals die Marke von 100 Mrd. Euro und lag Ende Juni bei 108,3 Mrd. Euro.

Vorstand und CEO bewerten die Entwicklung als Bestätigung des Geschäftsmodells: Die ursprünglich für 2027 angepeilten Mittelfristziele (Umsatz ~650 Mio. Euro, Konzernergebnis ~200 Mio. Euro) dürften bereits 2026 erreicht oder übertroffen werden. Vor diesem Hintergrund hob das Management die Prognose für 2026 an: Umsatz von rund 650 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von 200–230 Mio. Euro (+25–43% gegenüber 2025).

Analysten reagieren moderat positiv: Jefferies erhöhte das Kursziel von 35 auf 40 Euro, beließ die Einstufung jedoch bei „Hold“. Begründung: Starkes Ergebnis, aber angesichts der jüngeren Abschwächung beim Neukundenzuwachs sei ein Bewertungsmaß von rund 19fachem KGV angemessen.

Chancen sieht flatexDEGIRO in der Ausweitung von Produktangeboten (Krypto, Wertpapierleihe, Sparpläne) und in der Reform der privaten Altersvorsorge in Deutschland ab 2027. Risiken bleiben Volatilität an den Kapitalmärkten, mögliche Zinsentwicklungen, verschärfter Wettbewerb und regulatorische Unsicherheiten. Hinweis: Alle Zahlen sind vorläufig; finale, geprüfte Abschlüsse könnten abweichen.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 37,84EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.