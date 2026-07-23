Interner Coup bei SAF‑HOLLAND: Charpiot übernimmt EMEA – Rückkäufe laufen

Charpiot ist ein interner Kandidat mit langer Firmenzugehörigkeit: Seit seinem Einstieg 2009 hat er diverse Führungsfunktionen in Erstausrüstung und Aftermarket übernommen, verantwortete Ersatzteilgeschäft sowie Logistik, Einkauf und Produktmanagement. Seit 2022 führt er als Vice President Sales OEM EMEA die Vertriebsaktivitäten im Erstausstattungsgeschäft, betreute europäische Tochtergesellschaften und war maßgeblich an den Integrationen von Haldex, Tecma und Assali Stefen beteiligt. SAF‑HOLLAND betont, dass Charpiot aufgrund seiner Branchenkenntnis, internationalen Kundenbeziehungen und Vertriebsexpertise gute Voraussetzungen mitbringt, um die EMEA‑Region weiterzuentwickeln.

SAF‑HOLLAND vollzieht personelle Führungsspitzenänderung in der Region EMEA und setzt zugleich das laufende Aktienrückkaufprogramm fort. Der Nutzfahrzeugzulieferer beruft Alexandre Charpiot zum neuen President EMEA; die Bestellung gilt ab 1. September 2026. Er folgt auf Christoph Günter, der nach knapp sieben Jahren an der Spitze der Region eine neue Aufgabe außerhalb der Gruppe antritt. Vorstandsvorsitzender Alexander Geis würdigt Günters Beitrag, etwa die Integration von Haldex und die Expansion in strategisch wichtigen Märkten.

Strategisch soll die Region unter Charpiot konsequent an der drive2030‑Strategie ausgerichtet werden. Im Fokus stehen die Stärkung der Marktposition, die Optimierung der operativen Leistungsfähigkeit und die Erschließung zusätzlicher Wachstumsfelder entlang des Produktportfolios. Die interne Nachfolge signalisiert Fortsetzung der bisherigen Integrations- und Wachstumsagenda; der Wechsel minimiert Risiken operativer Brüche und dürfte die Vertriebssynergien zwischen Erstausrüstung und Aftermarket weiter nutzen.

Parallel meldet SAF‑HOLLAND die 21. Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm 2025: Im Zeitraum 13. bis 17. Juli 2026 erwarb die Gesellschaft 42.163 eigene Aktien über einen von der Gesellschaft beauftragten Broker ausschließlich an der Frankfurter Börse (XETRA). Die Tagessummen: 14.299 (13.7.), 14.140 (14.7.), 10.724 (15.7.) und 3.000 (17.7.) Stück; die volumengewichteten Durchschnittskurse lagen knapp bei 19,93–20,00 Euro. Das in diesen fünf Handelstagen umgesetzte Volumen betrug rund 0,84 Mio. Euro; die kumulierte Zahl der bis zum 17. Juli erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.223.135 Stück. Das Rückkaufprogramm war am 20. November 2025 gestartet worden.

Für Anleger ist die Kombination aus stabiler internes Nachfolgelösung und fortgesetztem Rückkauf ein klares Zeichen für Managementkontinuität und aktivierte Kapitalrückführung. Wie stark sich dies kurs- und wertsteigernd auswirkt, hängt von der weiteren operativen Umsetzung der drive2030‑Ziele und vom Umfang des Rückkaufs im Verhältnis zum free float ab.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 20,65EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.