🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAF-HOLLAND AktievorwärtsNachrichten zu SAF-HOLLAND
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Interner Coup bei SAF‑HOLLAND: Charpiot übernimmt EMEA – Rückkäufe laufen

    Interner Coup bei SAF‑HOLLAND: Charpiot übernimmt EMEA – Rückkäufe laufen
    Foto: SAF Holland

    SAF‑HOLLAND vollzieht personelle Führungsspitzenänderung in der Region EMEA und setzt zugleich das laufende Aktienrückkaufprogramm fort. Der Nutzfahrzeugzulieferer beruft Alexandre Charpiot zum neuen President EMEA; die Bestellung gilt ab 1. September 2026. Er folgt auf Christoph Günter, der nach knapp sieben Jahren an der Spitze der Region eine neue Aufgabe außerhalb der Gruppe antritt. Vorstandsvorsitzender Alexander Geis würdigt Günters Beitrag, etwa die Integration von Haldex und die Expansion in strategisch wichtigen Märkten.

    Charpiot ist ein interner Kandidat mit langer Firmenzugehörigkeit: Seit seinem Einstieg 2009 hat er diverse Führungsfunktionen in Erstausrüstung und Aftermarket übernommen, verantwortete Ersatzteilgeschäft sowie Logistik, Einkauf und Produktmanagement. Seit 2022 führt er als Vice President Sales OEM EMEA die Vertriebsaktivitäten im Erstausstattungsgeschäft, betreute europäische Tochtergesellschaften und war maßgeblich an den Integrationen von Haldex, Tecma und Assali Stefen beteiligt. SAF‑HOLLAND betont, dass Charpiot aufgrund seiner Branchenkenntnis, internationalen Kundenbeziehungen und Vertriebsexpertise gute Voraussetzungen mitbringt, um die EMEA‑Region weiterzuentwickeln.

    Strategisch soll die Region unter Charpiot konsequent an der drive2030‑Strategie ausgerichtet werden. Im Fokus stehen die Stärkung der Marktposition, die Optimierung der operativen Leistungsfähigkeit und die Erschließung zusätzlicher Wachstumsfelder entlang des Produktportfolios. Die interne Nachfolge signalisiert Fortsetzung der bisherigen Integrations- und Wachstumsagenda; der Wechsel minimiert Risiken operativer Brüche und dürfte die Vertriebssynergien zwischen Erstausrüstung und Aftermarket weiter nutzen.

    Parallel meldet SAF‑HOLLAND die 21. Zwischenmeldung zum Aktienrückkaufprogramm 2025: Im Zeitraum 13. bis 17. Juli 2026 erwarb die Gesellschaft 42.163 eigene Aktien über einen von der Gesellschaft beauftragten Broker ausschließlich an der Frankfurter Börse (XETRA). Die Tagessummen: 14.299 (13.7.), 14.140 (14.7.), 10.724 (15.7.) und 3.000 (17.7.) Stück; die volumengewichteten Durchschnittskurse lagen knapp bei 19,93–20,00 Euro. Das in diesen fünf Handelstagen umgesetzte Volumen betrug rund 0,84 Mio. Euro; die kumulierte Zahl der bis zum 17. Juli erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.223.135 Stück. Das Rückkaufprogramm war am 20. November 2025 gestartet worden.

    Für Anleger ist die Kombination aus stabiler internes Nachfolgelösung und fortgesetztem Rückkauf ein klares Zeichen für Managementkontinuität und aktivierte Kapitalrückführung. Wie stark sich dies kurs- und wertsteigernd auswirkt, hängt von der weiteren operativen Umsetzung der drive2030‑Ziele und vom Umfang des Rückkaufs im Verhältnis zum free float ab.



    SAF-HOLLAND

    +1,47 %
    +2,84 %
    +4,10 %
    +12,53 %
    +19,41 %
    +50,15 %
    +81,41 %
    +89,65 %
    -26,25 %
    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
    SAF-HOLLAND direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 20,65EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Interner Coup bei SAF‑HOLLAND: Charpiot übernimmt EMEA – Rückkäufe laufen SAF‑HOLLAND vollzieht personelle Führungsspitzenänderung in der Region EMEA und setzt zugleich das laufende Aktienrückkaufprogramm fort. Der Nutzfahrzeugzulieferer beruft Alexandre Charpiot zum neuen President EMEA; die Bestellung gilt ab 1. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     