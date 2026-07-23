3M überrascht: Restrukturierung zahlt sich aus – Aktie springt nach oben

Operativ überzeugte 3M im Quartal vor allem durch stärkeres organisches Wachstum und verbesserte Margen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um rund elf Prozent auf 2,40 US‑Dollar und übertraf damit die Konsenserwartungen. Treiber waren laut Analysten vor allem die Segmente Safety & Industrial sowie Transportation & Electronics, die von besserer Nachfrage und Effizienzgewinnen profitierten. Das organische Wachstum lag mit 5,5 Prozent deutlich über der zuvor angehobenen Managementprognose von mehr als drei Prozent. Das Konsumentengeschäft blieb hingegen schwächer und dämpfte die Gesamtperformance.

Der Umbau beim US‑Konzern 3M zeigt erste klare Früchte: Im zweiten Quartal legten Umsatz und Ergebnis spürbar zu, und das Management hob die Gewinnprognose für 2026 deutlich an. Konzernchef William Brown, der einen strategischen Fokuswechsel hin zu einer schlankeren Struktur und zu Kernaktivitäten durchsetzt, präsentiert damit erste Erfolgsergebnisse seiner Restrukturierungspläne.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Umsatz kletterte um 2,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar (rund 5,69 Milliarden Euro). Unter dem Strich entfielen 933 Millionen Dollar auf die Aktionäre, ein Zuwachs von 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Diese Kennzahlen spiegeln sowohl operative Verbesserungen als auch positive Effekte aus der Portfoliobereinigung wider.

Wichtig für Investoren: 3M hat die Zielmarke für den bereinigten Gewinn je Aktie für 2026 auf 8,80 bis 8,95 Dollar angehoben, nach bislang prognostizierten 8,50 bis 8,70 Dollar. Mit dieser Anpassung übertraf das Unternehmen die Markterwartungen deutlich – die Aktie reagierte im vorbörslichen Handel mit einem Kursplus von mehr als acht Prozent. Deane Dray von der kanadischen Bank RBC kommentierte die Zahlen als „solide getoppt“, wobei insbesondere organisches Wachstum und Margenverbesserungen ausschlaggebend gewesen seien.

Die Strategie Browns umfasst den Rückzug aus nicht‑Kernbereichen, Portfoliovereinfachung und verstärkte Investitionen in Innovationsfelder. Produkte wie Post‑it‑Notizen, Dachgranulat und elektronische Materialien sollen neben neuen Produkten weiterentwickelt werden, während nicht mehr passende Geschäfte veräußert werden sollen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Profitabilität zu steigern und die Kapitalallokation zu verbessern.

Ausblick: Die vorgelegten Zahlen und die angehobene Gewinnprognose stärken das Vertrauen in den Restrukturierungsprozess, zugleich bleiben Risiken bestehen — vor allem die anhaltende Schwäche im Konsumentenbereich und mögliche makroökonomische Belastungen. Anleger sollten daher genau auf die weitere Umsetzung der Verkäufe nicht‑strategischer Einheiten sowie auf die Entwicklung der Margen in den Kernsegmenten achten.

Die 3M Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 149,1EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.

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