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    Deutsche Börse übertrifft Q2-Prognose – Ebitda +10%, Aktie im Plus

    Deutsche Börse übertrifft Q2-Prognose – Ebitda +10%, Aktie im Plus
    Foto: Deutsche Börse AG

    Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal erneut solide Ergebnisse präsentiert und damit die Erwartungen am Markt übertroffen. Ohne das zinsabhängige Treasury-Ergebnis erhöhten sich die Nettoerlöse in den drei Monaten bis Ende Juni um neun Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um zehn Prozent auf 980 Millionen Euro. Damit lieferte der Börsenbetreiber ein stärkeres Ergebnis als von Analysten im Vorfeld angenommen.

    Als Triebkräfte nennt das Unternehmen vor allem gutes Geschäft rund um Finanzmarkt-Produkte; konkrete Segmentdetails wurden in der Mitteilung nur teilweise ausgeführt. Die bisherigen Prognosen für den Nettoerlös und das Ebitda ohne das Treasury-Ergebnis wurden bestätigt. Beim Treasury-Ergebnis selbst zeigt sich die Deutsche Börse aufgrund veränderter Zinserwartungen und höherer Bareinlagen nun etwas optimistischer: Statt eines leichten Rückgangs auf 700 Millionen Euro rechnet der Konzern nun mit einem Ergebnis von mehr als 700 Millionen Euro. Diese Anpassung spiegelt die Sensitivität des Ergebnisses gegenüber Zinsbewegungen wider und verbessert die Stimmung hinsichtlich des Jahresausblicks.

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    Die Aktienreaktion fiel moderat positiv aus: Auf der Handelsplattform Tradegate legte die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen um etwas mehr als ein Prozent zu. Analystenseitig hob das Analysehaus Jefferies die Einschätzung nach den Quartalszahlen nicht an, beließ die Bewertung jedoch auf „Buy“ mit einem Kursziel von 280 Euro. In einer Schnelleinschätzung lobte Jefferies, dass die Deutsche Börse auf Ebene des operativen Ergebnisses die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings habe ein Sondereffekt diese Entwicklung leicht begünstigt, und der Bereich Investment Management Solutions (IMS) habe etwas hinter den Schätzungen zurückgelegen.

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    Insgesamt bestätigt das Zahlenwerk das resilientere Geschäftsmodell der Deutschen Börse, das trotz Zinsunsicherheiten und segmentbedingter Schwankungen Wachstum generiert. Die Bestätigung der operativen Prognosen und die verbesserte Erwartung beim Treasury-Ergebnis geben dem Management Spielraum für die weitere Jahresplanung. Marktteilnehmer werden insbesondere auf die Entwicklung bei IMS sowie auf die Auswirkungen möglicher Zinsänderungen achten, da diese Faktoren die verbleibende Jahresperformance wesentlich beeinflussen dürften. Die vorgelegten Zahlen festigen vorerst das positive Sentiment, wobei einzelne Geschäftsbereiche noch aufholen müssen, um den Gesamtaufschwung nachhaltiger zu stützen.



    Deutsche Boerse

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    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 251EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.




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