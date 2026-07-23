Deutsche Börse übertrifft Q2-Prognose – Ebitda +10%, Aktie im Plus

Die Deutsche Börse hat im zweiten Quartal erneut solide Ergebnisse präsentiert und damit die Erwartungen am Markt übertroffen. Ohne das zinsabhängige Treasury-Ergebnis erhöhten sich die Nettoerlöse in den drei Monaten bis Ende Juni um neun Prozent auf 1,41 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um zehn Prozent auf 980 Millionen Euro. Damit lieferte der Börsenbetreiber ein stärkeres Ergebnis als von Analysten im Vorfeld angenommen. Als Triebkräfte nennt das Unternehmen vor allem gutes Geschäft rund um Finanzmarkt-Produkte; konkrete Segmentdetails wurden in der Mitteilung nur teilweise ausgeführt. Die bisherigen Prognosen für den Nettoerlös und das Ebitda ohne das Treasury-Ergebnis wurden bestätigt. Beim Treasury-Ergebnis selbst zeigt sich die Deutsche Börse aufgrund veränderter Zinserwartungen und höherer Bareinlagen nun etwas optimistischer: Statt eines leichten Rückgangs auf 700 Millionen Euro rechnet der Konzern nun mit einem Ergebnis von mehr als 700 Millionen Euro. Diese Anpassung spiegelt die Sensitivität des Ergebnisses gegenüber Zinsbewegungen wider und verbessert die Stimmung hinsichtlich des Jahresausblicks.

Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Börse AG! Long 238,68€ 1,34 × 14,94 Zum Produkt Short 269,78€ 2,00 × 14,94 Zum Produkt Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.