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    Marinomed droht Zahlungsunfähigkeit nach Earn‑Out‑Debakel

    Die Marinomed Biotech AG hat am 22. Juli 2026 beim Landesgericht Korneuburg ein gerichtliches Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Hintergrund sind ausbleibende Earn‑Out‑Zahlungen aus dem im Februar 2025 abgeschlossenen Asset‑Deal über das „Carragelose“-Geschäft sowie das abrupte Scheitern weiterer Verhandlungen mit Käufer Unither Pharmaceuticals. Der gerichtlich bestätigte Sanierungsplan vom 14. November 2024 kann deshalb nicht erfüllt werden, wodurch Liquiditätsengpässe entstanden und die Zahlungsunfähigkeit droht.

    Kernpunkt des Streits ist ein Kaufpreis, modular aufgebaut aus einem Fixbetrag von 5 Mio. Euro und auf Zielgrößen basierenden Earn‑Outs, die laut Marinomed bis heute nicht geleistet wurden. Marinomed erhebt Vorwürfe gegen Unither: schuldhafte Verzögerungen beim Abschluss von Kundenverträgen und eine geänderte Unternehmensstrategie hätten die Erreichung der Ziele verhindert. Die Gespräche blieben ergebnislos; deshalb soll das Unternehmen neben operativen Restrukturierungsmaßnahmen auch rechtliche Schritte prüfen, um die ausstehenden Zahlungen durchzusetzen.

    Die Gesellschaft will den Geschäftsbetrieb im Rahmen des Sanierungsverfahrens fortführen und dem Gericht einen neuen Sanierungsplan vorlegen. Teil des Programms ist die Intensivierung des kürzlich gestarteten Compounding‑Geschäfts sowie zusätzliche Kostensenkungen und Finanzierungsmaßnahmen mit dem Ziel, die Fortführung zu sichern und Werte für Stakeholder zu bewahren. Vorstand und CEO Andreas Grassauer bezeichnen das Verfahren als „einzige Option“, um die finanzielle Grundlage wiederherzustellen.

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    Finanziell weist Marinomed für 2025 einen Umsatz von rund 7,7 Mio. Euro aus; die Verbindlichkeiten belaufen sich auf etwa 27,9 Mio. Euro inklusive wiederauflebender Forderungen aus 2024. Am Standort Korneuburg beschäftigt das Unternehmen rund 30 Mitarbeiter.

    Neben der Beantragung kündigte Marinomed an, die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 vom 16. September zu verschieben. Zudem wurde das Market‑Making‑Mandat mit der Raiffeisen Bank International vom Vertragspartner mit sofortiger Wirkung gekündigt, was kurzfristig zu geringerer Handelsliquidität und höheren Geld‑Brief‑Spannen führen kann; die Aktie bleibe grundsätzlich handelbar. Das Management sucht zeitnah einen Nachfolger für das Market Making.

    Marinomed ist ein an der Wiener Börse gelistetes Biotechunternehmen mit der Marinosolv‑Plattform zur Verbesserung der Löslichkeit schwer löslicher Wirkstoffe. Die weitere Entwicklung hängt nun maßgeblich vom Ausgang des Sanierungsverfahrens, möglichen Rechtsstreitigkeiten mit Unither und dem Gelingen neuer Partnerschaften ab.

    Analysten erwarten, dass das Verfahren die nächsten Monate dominieren wird: Gelingt eine Einigung oder setzt das Gericht den Sanierungsplan durch, könnten Gläubiger zumindest teilweise bedient werden; scheitert das Vorhaben, droht die Regulierung der Insolvenz mit möglicher Zerschlagung von Vermögenswerten. Für Aktionäre bedeutet dies hohe Unsicherheit und erhöhte Volatilität. Reputations- und Vertrauensverluste bei Partnern könnten die Kommerzialisierungschancen der Marinosolv-Produkte zusätzlich belasten, weshalb schnelle Klarheit und belastbare Finanzierungslösungen entscheidend sind. Investor Relations werden hierzu zeitnah informieren und Schritte erläutern.



    Marinomed Biotech

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    ISIN:ATMARINOMED6WKN:A2N9MM
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    Die Marinomed Biotech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 6,025EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 08:13 Uhr) gehandelt.




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