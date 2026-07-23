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    Pentixapharm sichert 35,5 Mio. für PANDA‑Phase‑3 – BankM empfiehlt Kaufen

    Pentixapharm hat die im Juli gestartete Kapitalerhöhung weitgehend abgeschlossen und signalisiert damit eine Konsolidierung der Finanzbasis vor dem entscheidenden klinischen Entwicklungsschritt. Aus dem am 1. Juli bekanntgegebenen Bezugsangebot wurden 9.096.771 neue Aktien gezeichnet – inklusive der Möglichkeit zum Überbezug – was 82,5 % des geplanten Emissionsvolumens entspricht. Allein über das Bezugsangebot fließen der Gesellschaft brutto rund 16,8 Mio. Euro zu. Bis zu 1.923.441 verbleibende, nicht bezogene Aktien werden institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und ausgewählten Jurisdiktionen bis zum 28. Juli 2026 zum Bezugspreis von 1,85 Euro je Aktie angeboten.

    Der Vorstand weist darauf hin, dass die eingeworbenen Mittel vorrangig zur Finanzierung der PANDA Phase‑3‑Studie verwendet werden sollen. Weitere Einsatzfelder sind die Unternehmensentwicklung, die Expansion in den US‑Markt sowie die Vorbereitung weiterer klinischer Schritte und der Ausbau der Herstellungs‑ und Lieferinfrastruktur. Die gestärkte Kapitalausstattung soll Pentixapharm eine bessere Ausgangsposition in Verhandlungen über Partnerschaften und Auslizenzierungen verschaffen – insbesondere in den USA, wo Marktzugang und Skalierungspotenzial als zentral angesehen werden.

    Analysten reagieren positiv: Die BankM AG bestätigt in einer Kurzanalyse das Rating „Kaufen“ und legt ein 12‑Monate‑Kursziel von 12,24 Euro vor. BankM hebt hervor, dass die rund 17 Mio. Euro aus dem Bezugsrechtserlös zusammen mit 18,5 Mio. Euro aus einer Wandelschuldverschreibungsvereinbarung mit Eckert & Ziegler eine Gesamtliquidität von etwa 35,5 Mio. Euro für die PANDA‑Studie bereitstellen. Diese Finanzierung reduziere das Risiko, zu ungünstigen Konditionen Partnerschaften eingehen zu müssen. Gleichzeitig bleibt das Zulassungsrisiko relevant: BankM nennt eine empirische Erfolgswahrscheinlichkeit der Studie von 65,5 %.

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    Rechtlich relevant ist der Hinweis, dass die Mitteilung eine Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR darstellt und kein öffentliches Angebot außerhalb des veröffentlichten Bezugsangebots repräsentiert. Die neuen Aktien sind nicht für ein öffentliches Angebot in den USA registriert; Verkäufe an US‑Personen oder in den USA sind ausgeschlossen.

    In der Bilanz des Kapitalmarkts verschafft die Transaktion Pentixapharm kurzfristig mehr finanziellen Spielraum für die späte klinische Entwicklung. Entscheidend bleibt jedoch der Verlauf der Phase‑3‑Studie und die anschließende Zulassungs- und Kommerzialisierungsstrategie: Gelingen diese Schritte, könnte die Aktienbewertung – so die Einschätzung von BankM – substantiell aufgewertet werden; misslingt die Studie, bliebe das Restrisiko für Investoren erheblich. Kontakt: ir@pentixapharm.com.



    Pentixapharm Holding

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    ISIN:DE000A40AEG0WKN:A40AEG
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    Die Pentixapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 2,14EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.




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