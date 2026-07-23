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    Amagvik droht Delisting: Erbengemeinschaft plant Rückzug von der BX Swiss

    Der Verwaltungsrat der Amagvik AG hat auf Antrag der Erbengemeinschaft von Michael Oehme eine ausserordentliche Generalversammlung (EGV) auf den 19. August 2026 angesetzt. Die Erbengemeinschaft, die 83,375% des Kapitals und der Stimmen hält, beantragt die Dekotierung der Amagvik-Namenaktien (Ticker AMAN, ISIN CH1307959705) von der BX Swiss. Vorstand und Geschäftsleitung haben diesen Antrag geprüft und empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären, dem Begehren zuzustimmen.

    Hintergrund ist eine strategische Pattsituation: Eine ordentliche Generalversammlung am 16. Juni 2026 hatte einen vorgestellten Strategiewechsel hin zu kommerziellen Liegenschaften und einer stärkeren Ausrichtung auf die DACH-Region zurückgewiesen. Zugleich sieht sich Amagvik kurzfristig nicht in der Lage, ihre Kapitalstruktur substanziell zu stärken. Vor diesem Hintergrund bewertet der Verwaltungsrat die Fortführung der Börsenkotierung als nicht mehr zweckmässig. Angestrebt wird damit eine Umwandlung in ein primär privat geführtes Unternehmen, was auch mit einer Reduktion der Publizitäts- und Regulierungsanforderungen einhergehen dürfte.

    Parallel zur Dekotierungsanfrage schlägt der Verwaltungsrat die Wahl von Winder Sanchez in das Gremium vor. Der aktuelle Rat besteht aus zwei Mitgliedern: Joelkis Rosario (Präsident) und Hero M. Eden. Mit der Aufnahme von Sanchez, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung in Administration, Personalwesen und Unternehmensorganisation verfügt und seit 2024 im Verwaltungsrat der M3 Bauprojekt AG sitzt, soll die Statutenkonformität sowie die langfristige Handlungsfähigkeit sichergestellt werden.

    Für den Fall einer Dekotierung plant Amagvik umfassende Statutenänderungen, die die Rechts- und Organisationsgrundlagen an den Status eines privaten Unternehmens anpassen sollen. Diese Änderungen stehen unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung zur und der Durchführung der Dekotierung; sie treten demnach erst nach erfolgter Dekotierung in Kraft. Die Einladung zur EGV wurde am 23. Juli 2026 veröffentlicht und ist auf der Unternehmenswebsite abrufbar.

    Wirtschaftlich ist die Lage eindeutig: Die Erbengemeinschaft besitzt eine komfortable Mehrheit, sodass die Dekotierung voraussichtlich durchsetzbar ist. Für verbleibende Minderheitsaktionäre bedeutet ein Delisting in der Regel eingeschränkte Handelbarkeit der Papiere und geringere Transparenzpflichten des Emittenten. Amagvik positioniert sich als Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen; die Mitteilungen enthalten den üblichen rechtlichen Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen. Kontakt: Joelkis Rosario, Amagvik AG, St. Gallen.



    Amagvik

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    ISIN:CH1307959705WKN:A40PTG
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    Die Amagvik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 0,080CHF auf BX Swiss (15. Juni 2026, 18:00 Uhr) gehandelt.






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