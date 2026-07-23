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    Hier fünf klickstarke Überschriften (je ≤75 Zeichen). Empfohlen: Nr. 1. 1) Iberdrola glänzt operativ, doch teurer Caruna-Zukauf drückt Aktie 2) Starkes Q2, aber müder Markt: Iberdrola zahlt teuer für Caruna 3) Profit steigt, Aktie stagniert: Teurer Carun

    Iberdrola hat im zweiten Quartal wieder Fahrt aufgenommen, bleibt aber mit Blick auf Markt­erwartungen hinter den Hoffnungen zurück. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 10,45 Milliarden Euro, nachdem die Erlöse im ersten Quartal noch geschrumpft waren. Das bereinigte Ebitda legte sogar kräftiger zu und kletterte um 13 Prozent auf knapp vier Milliarden Euro – ein Ergebnis, das vor allem dem starken Netzgeschäft zu verdanken ist und die Profitabilität des Konzerns stützt.

    Trotz der soliden Zahlen reagierte der Aktienmarkt nur verhalten. Nach anfänglichen Verlusten drehte die Aktie zeitweise leicht ins Plus, notierte zuletzt jedoch nahezu unverändert und steht seit Jahresbeginn mit gut 15 Prozent im Plus. Markttechnisch belastend könnte die Tatsache gewesen sein, dass Iberdrola den Ausblick für das Gesamtjahr nicht weiter angehoben hat, obwohl Analysten mit stärkeren Umsatzzuwächsen gerechnet hatten. Diese Zurückhaltung wurde von JPMorgan-Analyst Javier Garrido als möglicher Kursdämpfer gewertet.

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    Strategisch dominierte in den Tagen um die Zahlen eine größere Transaktion: Iberdrola will 80 Prozent an Caruna, Finnlands größtem Stromverteilnetzbetreiber, für rund 2 Milliarden Euro übernehmen. Analysten sehen den Zukauf zwar in die strategische Linie des Konzerns passend – Ausbau und Konsolidierung von Netzaktivitäten in Schlüsselmärkten – kritisieren jedoch die hohe Bewertung. RBC-Analyst Fernando Garcia bezeichnete den Deal als teuer, Jefferies-Analyst Ahmed Farman erwartet allenfalls einen marginalen Beitrag zum Ergebnis je Aktie (rund +1 Prozent) im kommenden Jahr. JPMorgan sieht den Schritt ebenfalls als strategisch richtig, aber kostspielig.

    Iberdrola investiert in den kommenden Jahren massiv: Von geplanten Investitionen in Höhe von 58 Milliarden Euro bis 2028 sollen rund zwei Drittel in das Netzgeschäft in Märkten wie Großbritannien und den USA fließen. Das Management bestätigte das bereits im Frühjahr angehobene Gewinnziel für 2026 und peilt für das laufende Jahr eine mehr als achtprozentige Steigerung des bereinigten Überschusses an; im ersten Halbjahr stieg der bereinigte Nettogewinn um acht Prozent auf 3,57 Milliarden Euro.

    Die DZ Bank hob zwar den fairen Wert der Aktie geringfügig von 18,50 auf 19,00 Euro an, beließ die Einstufung aber bei „Verkaufen“ und verwies auf die hohe Bewertung sowie die unattraktive Dividendenrendite. Fazit: Operativ solide und strategisch konsequent, aber teuer finanzierte Zukäufe und ein unveränderter Ausblick dämpfen kurzfristig das Kurspotenzial.



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