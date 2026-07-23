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    MBB SE: EBITDA +62% im Q2 – Marge 25,1% und Prognose erhöht

    MBB SE hat im zweiten Quartal 2026 mit starken operativen Kennziffern überzeugt und die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Nach vorläufigen Zahlen wuchs das bereinigte EBITDA im Q2 auf 75,2 Mio. Euro – ein Anstieg von 61,8 % gegenüber 46,5 Mio. Euro im Vorjahr. Der Umsatz legte moderat um 4,6 % auf 298,5 Mio. Euro zu. Signifikant war die Margenentwicklung: Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 8,7 Prozentpunkte auf 25,1 %.

    Für das erste Halbjahr ergibt sich ein bereinigtes EBITDA von 117,1 Mio. Euro nach 76,4 Mio. Euro im Vorjahr (+53,3 %), während der Umsatz mit 536,0 Mio. Euro nahezu stabil blieb (-1,7 %). Die bereinigte EBITDA-Marge H1 lag damit bei 21,8 %. Die Nettoliquidität der Gruppe belief sich zum Ende des zweiten Quartals auf 769,0 Mio. Euro, davon 431,9 Mio. Euro in der Holding – ein Indiz für hohe finanzielle Flexibilität.

    Als Treiber der positiven Entwicklung nennt MBB vor allem die sehr starke operative Performance von Friedrich Vorwerk; zudem trugen inkrementelle EBITDA-Zuwächse bei DTS, Delignit und Hanke zum Ergebnis bei. Vor diesem Hintergrund hat MBB die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr nach oben korrigiert: Die erwartete bereinigte EBITDA-Margenspanne wurde von zuvor 15–18 % auf nun 18–20 % angehoben. Die Umsatzprognose bleibt unverändert bei 1,1–1,2 Mrd. Euro. Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 13. August veröffentlicht.

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    Die Zahlen zeigen, dass MBB trotz eines nahezu stagnierenden Umsatzvolumens im ersten Halbjahr durch Margenverbesserungen und Portfolioeffekte erheblich mehr Ergebniskraft freisetzen konnte. Eine hohe Holding-Liquidität erhöht die Handlungsoptionen für Zukäufe, Reinvestitionen oder Capital-Management-Maßnahmen, ohne dass das Unternehmen hierzu konkrete Pläne kommuniziert hat.

    Zeitgleich melden auch Portfoliounternehmen positive Resultate: Friedrich Vorwerk berichtet im ersten Halbjahr über ein EBITDA von 93 Mio. Euro (+70 %) und hat seine Prognose für 2026 auf 180–200 Mio. Euro EBITDA bei unveränderter Umsatzprognose angehoben. Die konvergierenden Signale aus dem MBB-Konzern und seinen Beteiligungen untermauern eine operative Dynamik im Portfolio, die sich in überproportionalen Ergebnissteigerungen niederschlägt.

    Für Anleger und Marktbeobachter ist entscheidend, ob MBB die verbesserte Profitabilität nachhaltig halten kann und inwieweit operative Verbesserungen sowie mögliche Akquisitionen das Wachstum stützen. Die detaillierten Halbjahreszahlen am 13. August werden Klarheit zu Segmentbeiträgen und Einmaleffekten schaffen.



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    Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 183,8EUR auf Tradegate (22. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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