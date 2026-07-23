Gutes Omen für SAP? ServiceNow nach starken Zahlen gefragt!

Vor den am Donnerstagabend erwarteten Quartalszahlen von DAX-Schwergewicht SAP steigt die Spannung – und das Risiko! Denn erneut haben am Mittwoch die Sorgen für einer Disruption des Geschäftsmodells durch KI überhandgenommen und die Aktie ein neues Mehrjahrestief nur knapp verfehlen lassen. Sollte SAP mit seinem Geschäftsbericht nach Börsenschluss nicht überzeugen, droht ein neues technisches Verkaufssignal.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

So weit muss es allerdings nicht kommen, den zumindest am US-Markt haben Anlegerinnen und Anleger bewiesen, dass sie starke Quartalszahlen von Software-Unternehmen durchaus zu schätzen wissen. Der Workflow-Automatisierungsspezialist ServiceNow war in der US-Nachbörse gefragt, nach dem das Unternehmen seinen starken Wachstumskurs bestätigen konnte.

Umsatz legt kräftig zu, Nettogewinn jedoch rückläufig

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um beeindruckende 23,6 Prozent auf 3,98 Milliarden US-Dollar zu. Damit wurden die Erwartungen um 50 Millionen US-Dollar übertroffen.

Laut Unternehmensangaben waren verstärkt vor allem Cybersicherheitslösungen gefragt, dementsprechend betonte CEO Bill McDermott, der in derselben Rolle früher bei SAP unter Vertrag war, in der Pressemitteilung: "Die außergewöhnlich guten Quartalszahlen von ServiceNow im zweiten Quartal untermauern unsere Positionen als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für Geschäftskundensoftware und Cybersicherheitslösungen."

Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie konnte ServiceNow die Erwartungen schlagen. Mit 0,90 US-Dollar je Anteil wurden die Erwartungen um 4 Cent übertroffen. Insgesamt erzielte das Unternehmen (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 298 Millionen US-Dollar nach 385 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Der Rückgang begründet sich auf höhere Kosten für Werbung, Entwicklungsausgaben und allgemeine Betriebskosten. Dazu kamen Einmalkosten in Höhe von 206 Millionen US-Dollar.

Werden diese Belastungen außer Acht gelassen, legte der Bruttogewinn von 2,49 auf 2,82 Milliarden US-Dollar zu. Das entspricht einer Bruttomarge von 70,5 Prozent. Auch die Mittelzuflüsse überzeugten dank einer Cashflow-Rendite von 14,5 Prozent mit 587 Millionen US-Dollar.

Umsatzprognose geringfügig angehoben, hoher Backlog

Für das kommende Quartal stellte ServiceNow Abonnementerlöse in Höhe von 3,975 bis 3,98 Milliarden US-Dollar in Aussicht (nach 3,877 Milliarden US-Dollar im vergangenen Quartal). Für das Gesamtjahr wird nach einer Anhebung der Prognose um 20 Millionen US-Dollar mit 15,76 bis 15,78 Milliarden US-Dollar gerechnet. Vom Markt waren 15,74 Milliarden US-Dollar erwartet worden.

Rückenwind für fortgesetztes Unternehmenswachstum kommt vor allem von den sogenannten Current Remaining Performance Obiligations (cRPO), also zukünftige Erlöse aus bereits bestehenden Verträgen. Deren Volumen ist in den zurückliegenden 3 Monaten um knapp 21 Prozent auf 13,2 Milliarden US-Dollar angewachsen.

Mit Blick auf die operative Seite erwartet ServiceNow eine Bruttomarge von 81,1 Prozent für die Subskriptionserlöse sowie eine bereinigte operative Marge von 31,5 Prozent. Die Free-Cashflow-Marge wird auf 35 Prozent veranschlagt, womit sich Anlegerinnen und Anleger erneut auf hohe Mittelzuflüsse einstellen dürfen.

Aktie steigt, aber Freude dürfte trotzdem keine aufkommen

In der US-Nachbörse zeigten sich Investoren erleichtert über das starke Abschneiden. ServiceNow hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass sie Sorgen bezüglich seines Geschäftsmodells zumindest zum gegenwärtigen Zeitpunkt überzogen sind.

Die Aktie legte im erweiterten Handel um 4,7 Prozent auf knapp 100 US-Dollar zu. So richtig Freude wollte unter Anlegerinnen und Anlegern aber nicht aufkommen, denn im regulären Handel hatte das Papier noch rund 6,5 Prozent eingebüßt. Die nachbörslichen Kursgewinne konnten also nicht einmal die Verluste aus dem Börsenhandel wettmachen.

Solange es am Donnerstag nicht zu weiteren Kursgewinnen kommt, bleibt die Bilanz in diesem Jahr mit einem Minus von rund einem Drittel enttäuschend. Auch technisch könnte die Aktie nach den Zahlen in schwierigem Fahrwasser bleiben, da sie unter die 50-Tage-Linie gefallen ist.

Fazit: Allzu viel kann man hier derzeit nicht erwarten

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist ServiceNow ein zweischneidiges Schwert. Einerseits steht mit 24,8 ein KGVe 2026 deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von 60,5 zu Buche, andererseits ist damit bereits der Branchendurchschnitt erreicht. Das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) liegt derweil bei 1,0. Das gilt zwar als günstig, zeigt aber auch, dass die Kursentwicklung der Gewinnentwicklung genau entspricht. Bewertungsvorteile gegenüber dem Rest der Branche liegen darüber hinaus nur noch beim Kurs-Cashflow-Verhältnis vor.

Hier liegt der Abschlag bei rund 10 Prozent. Solange sich der Markt nicht dazu entscheidet, die Aktie wieder zu ihren früheren Bewertungsvielfachen aufschließen zu lassen, dürfte das Aufwärtspotenzial daher begrenzt sein. Das macht ServiceNow aktuell trotz einer überwältigenden Mehrheit von Kaufempfehlungen zu einer Position zum Halten.

Für die am Donnerstagabend erwarteten Quartalszahlen von SAP bedeutet der Geschäftsbericht von ServiceNow einerseits Rückenwind, vor allem mit Blick darauf, dass solide Zahlen für eine positive Kursreaktion genügen. Allerdings zeigt die bislang überschaubare Kursreaktion auch, dass sich Anlegerinnen und Anleger keine grundsätzliche Trendwende erhoffen sollten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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