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    Trotz Kursrutsch

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    Rheinmetall baut dort aus, wo Europas Armeen verwundbar sind

    Die Aktie hat 2026 deutlich verloren. Doch in Aschau fährt Rheinmetall die Pulverproduktion hoch – genau an Europas wundestem Munitionspunkt.

    Trotz Kursrutsch - Rheinmetall baut dort aus, wo Europas Armeen verwundbar sind
    Foto: Markus Schreiber - AP

    Rheinmetall treibt den Ausbau seiner Munitionsproduktion massiv voran – und setzt dabei auf einen der unscheinbarsten, aber entscheidenden Engpässe der europäischen Aufrüstung: Schießpulver. Am Standort Aschau am Inn in Bayern baut der DAX-Konzern sein bestehendes Werk zur nach eigenen Angaben größten und modernsten Pulverfabrik Europas aus. Künftig sollen dort bis zu 4.200 Tonnen Treibladungspulver pro Jahr produziert werden, mehr als doppelt so viel wie bisher. Auch die Zahl der Treibladungsmodule soll von rund 300.000 auf eine Million steigen. Rheinmetall beziffert die Investition in Aschau auf rund 500 Millionen Euro, die Belegschaft soll von derzeit 850 auf mehr als 1.400 Beschäftigte wachsen.

    Der Ausbau trifft den Kern eines Problems, das Europas Aufrüstung seit Beginn des Ukraine-Kriegs begleitet: Regierungen erhöhen ihre Verteidigungsausgaben, doch die Industrie muss Waffen, Munition und Vorprodukte erst in ausreichender Menge liefern können. "Ohne Schießpulver ist es unmöglich, unsere Bevölkerung zu schützen, denn letztendlich braucht man Schießpulver für die Munition", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger gegenüber CNBC. "Ohne Schießpulver verlässt kein Geschoss den Lauf."

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    Besonders kritisch ist die Versorgung mit Nitrocellulose, einem wichtigen Bestandteil moderner Treibmittel. Europa war bei den dafür benötigten Baumwoll-Linters lange stark von China abhängig. Rheinmetall sieht sich inzwischen besser abgesichert. "Derzeit verfügen wir über Reserven für die nächsten vier Jahre", so Papperger. Zugleich arbeitet der Konzern daran, Zellulose aus Holz als Alternative zu qualifizieren. Neben Aschau investiert Rheinmetall auch in Pulverwerke in der Schweiz und in Spanien.

    Für Papperger ist der Standort damit nicht nur ein Industrieprojekt, sondern ein Baustein europäischer Verteidigungssouveränität. "Die NATO ist nicht kampffähig ohne diesen Standort hier in Aschau", sagte er bei der Grundsteinlegung. Der Auftragsbestand von Rheinmetall könnte nach seiner Einschätzung bis Jahresende auf mehr als 100 Milliarden Euro steigen.

    An der Börse ist die Lage trotzdem nicht mehr so eindeutig wie im Boom der vergangenen Jahre: Die Rheinmetall-Aktie hat seit Jahresbeginn deutlich verloren. Anleger fragen sich zunehmend, wie lange der europäische Munitionsboom tatsächlich trägt.

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    Deutlich vorsichtiger agiert Rheinmetall dagegen im Marinegeschäft. Nach dem Aus des Fregattenprogramms F126 prüft der Konzern, ob er an den Plänen zur Übernahme der Kieler Werft German Naval Yards festhält. "Wir haben nur ein unverbindliches Angebot abgegeben", sagte Papperger gegenüber Reuters. "Mit der F-126 hätten wir eine weitere Werft gebraucht." Eine Entscheidung soll in den kommenden vier bis fünf Wochen fallen. Während Rheinmetall also an Land die Produktion hochfährt, tritt der Konzern auf See erst einmal auf die Bremse.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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