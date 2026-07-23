Rote Zahlen
LPKF kämpft mit schwachem Wirtschaftsumfeld und mauem Solargeschäft
- LPKF verzeichnet im zweiten Quartal roten Fehlbetrag
- Umsatz im Quartal brach um fast 60 Prozent ein
- KI-Potenzial durch LIDE im Packaging nutzen
GARBSEN (dpa-AFX) - Das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld und die anhaltende Auftragsschwäche im Solargeschäft haben dem Laserspezialisten LPKF im zweiten Quartal rote Zahlen beschert. Das um Restrukturierungs- und Abfindungsaufwendungen bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei in den drei Monaten bis Ende Juni bei minus 4,8 Millionen Euro herausgekommen verglichen mit plus 2,8 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum, teilte das kürzlich in den SDax zurückgekehrte Unternehmen am Donnerstag in Garbsen mit. Unter dem Strich stand in dem Quartal ein Fehlbetrag von 7,2 Millionen Euro, nach 1,35 Millionen Euro Gewinn vor einem Jahr.
"Die Zahlen des ersten Halbjahrs sind insgesamt nicht zufriedenstellend, da globale Krisen unser Kerngeschäft in der Breite belasten", sagt LPKF-Chef Klaus Fiedler laut Mitteilung. Der Umsatz brach in den drei Monaten um fast 60 Prozent auf 19,35 Millionen Euro ein. Das Unternehmen erwartet nun eigenen Angaben zufolge auch ein "anspruchsvolles zweites Halbjahr". Angesichts der Auftragslage könne die Jahresprognose aber erreicht werden. Positive Impulse errechne sich der Vorstand insbesondere in den Segmenten Solar und Electronic, hieß es von LPKF.
Im Blick bleibt zudem das KI-getriebene Geschäftspotenzial. "Gleichzeitig sehen wir, dass wir mit LIDE im Advanced Packaging für KI-Anwendungen sehr gut positioniert sind und dass sich das Umsatzpotenzial nach neuesten Marktanalysen deutlich besser darstellt als bislang angenommen.", so Fiedler weiter. "Jetzt kommt es darauf an, die entscheidenden Beweispunkte über strategisch relevante Aufträge zu liefern."/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie
Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,24 % und einem Kurs von 14,90 auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -15,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -46,43 %.
Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 393,17 Mio..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -37,69 %/-43,93 % bedeutet.
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