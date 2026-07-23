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    Eurokurs vor EZB-Ratssitzung weiter über 1,14 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro leicht gestiegen im Handel vor EZB-Sitzung
    • Euro-Dollar seit Ende Juni nahezu unverändert
    • EZB-Zinsentscheidung im Fokus ohne klares Zinssignal
    Devisen - Eurokurs vor EZB-Ratssitzung weiter über 1,14 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel vor der anstehenden EZB-Ratssitzung leicht gestiegen. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1430 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

    Unter dem Strich tut sich beim Euro-Dollar-Wechselkurs schon seit Ende Juni kaum etwas, nach den jüngsten Zinssignalen der Währungshüter aus den USA und der Eurozone fehlen wesentliche Impulse. Auch der wegen des Iran-Kriegs wieder gestiegene Ölpreis, der Inflationssorgen tendenziell nährt, änderte jüngst wenig.

    "Entwarnung kann allerdings noch nicht gegeben werden. Und sollte die umkämpfte Durchschnittslinie erneut unterschritten werden, drohen Verluste bis zum Jahrestief, das im Juni bei 1,1325 markiert wurde", schreiben die Volkswirte der Helaba.

    Die Blicke richten sich auf die EZB-Zinsentscheidung am frühen Donnerstagnachmittag. Vertreter der Notenbank haben in den vergangenen Wochen vor anhaltenden Inflationsrisiken gewarnt und keinen Zweifel daran gelassen, im Fall der Fälle handlungsbereit zu sein.

    Klare Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung gibt es nach Ansicht der Helaba gleichwohl nicht. Fraglich sei, ob ein Schritt für die Ratssitzung im September angedeutet werde, zumal die Falken im Rat derzeit offenbar etwas mehr Gewicht zu haben scheinen, so die Experten./nas/zb





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