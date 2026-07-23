Tocvan entdeckt neue oberflächennahe hochgradige Silber-Gold-Zone 900 m östlich der Pilotanlage auf dem Projekt Gran Pilar

Hermosillo, Mexiko – 23. Juli 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“ oder „Tocvan“) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, die Entdeckung einer neuen oberflächennahen mineralisierten Silber-Gold-Zone nur 900 Meter östlich der geplanten Pilotanlage (rund 1.000 m nordöstlich der Main Zone) auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora bekannt zu geben.

Die neue Zone wurde in vier Bohrlöchern durchteuft, wobei in drei Bohrlöchern eine bedeutende Mineralisierung unweit der Oberfläche ermittelt werden konnte. Die Ergebnisse bestätigen ein robustes Gangsystem und belegen das Potenzial für die Erweiterung der Ressourcen in unmittelbarer Nähe zur geplanten Infrastruktur.

Wichtigste Highlights:

- Neue hochgradige Entdeckung an der Oberfläche, direkt neben dem bestehenden Straßenzugang, nur 900 m östlich der Pilotanlage.

- Herausragender Abschnitt in Bohrloch JES-26-152: 1,5 m mit 2,2 g/t Au und 581 g/t Ag innerhalb einer breiteren mineralisierten Zone von 9,2 Metern mit 0,4 g/t Au und 110 g/t Ag ab 27,5 m Tiefe.

- Beständige Mineralisierung in Oberflächennähe in mehreren Bohrlöchern durchteuft:

o 4,6 m mit 0,3 g/t Au & 86 g/t Ag ab der Oberfläche (JES-26-152)

o 4,6 m mit 0,5 g/t Au & 86 g/t Ag ab der Oberfläche (JES-26-148)

o 6,1 m mit 0,4 g/t Au & 76 g/t Ag ab der Oberfläche (JES-26-150)

- Strategischer Standortvorteil: Nähe zur genehmigten auf 50.000 Tonnen ausgelegten Pilotanlage, was eine kostengünstige Erschließung, einen reduzierten Transportaufwand und eine mögliche Integration in die kurzfristigen Produktionspläne begünstigt.

- Erweiterungspotenzial: Die Mineralisierung nimmt nach Norden hin zu, was mit einer ausgeprägten geochemischen Bodenanomalie übereinstimmt und darauf hindeutet, dass entlang des Trends weiteres Potenzial besteht.

- Bestätigung des Erzgangsystems: Mehrere Bohrlöcher durchteuften historische untertägige Abbaustätten, die von Mineralisierung umgeben sind, was die Kontinuität der mineralisierten Struktur bestätigt.

Warum dies wichtig ist

In dieser neuen Zone wurde eine zusätzliche hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung unweit der Oberfläche in unmittelbarer Nähe zur genehmigten Pilotanlage von Tocvan entdeckt. Angesichts des Fortschreitens der Bauarbeiten und des für das vierte Quartal 2026 angestrebten ersten Gusses von Gold-Silber-Doré erhöht die Entdeckung das kurzfristige Produktionspotenzial des Projekts und erweitert zugleich die Ausmaße der Mineralisierung. Gran Pilar ist dank einer Kombination aus oberflächennahen Abschnitten, hochgradigen Silbergehalten und infrastrukturellen Synergien gut für eine effiziente Erschließung mit geringem Kapitalaufwand bei anziehenden Edelmetallpreisen aufgestellt.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan, sagt dazu: „Wir sind sehr zufrieden mit diesen Ergebnissen. Sie bestätigen das Vorkommen einer neuen hochgradigen Silber-Gold-Zone an der Oberfläche, nur 900 Meter östlich unserer genehmigten Pilotanlage. Der herausragende Abschnitt von 1,5 Metern mit 581 g/t Silber und 2,2 g/t Gold unterstreicht zusammen mit der in mehreren Bohrlöchern durchteuften beständigen Mineralisierung unweit der Oberfläche das starke Potenzial dieses Gebiets. Während die Bauarbeiten Fortschritte in Richtung der ersten Produktion von Gold-Silber-Doré im vierten Quartal 2026 machen, bietet diese Entdeckung die hervorragende Gelegenheit, unsere kurzfristigen Produktionspläne zu verbessern, wobei wir vom bestehenden Straßenzugang und geringen Erschließungskosten profitieren dürften. Wir sehen ein bedeutendes Potenzial für die weitere Erweiterung entlang dieses Trends und freuen uns auf weitere Bohrungen, um noch mehr Wert bei Gran Pilar zu erschließen.“

Abbildung 1. Lageplan mit der neuen mineralisierten Zone im Verhältnis zur Pilotanlage und der Main Zone in Draufsicht.

Abbildung 2. Querschnitt der neuen Silber-Gold-Erzgangzone mit Blick nach Westen. 3 der 4 Bohrlöcher durchteuften untertägige Abbaustätten, was zum Abbruch der Bohrarbeiten führte. JES-26-152 durchteufte hochgradiges Silber unweit der Oberfläche.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Au (g/t) Ag (g/t) JES-26-146 47,3 48,8 1,5 0,14 0,25 plus 56,4 58,0 1,5 0,32 0,70 plus 65,6 67,1 1,5 0,19 8,20 plus 67,1 68,6 1,5 0,37 14,30 plus 114,4 115,9 1,5 0,12 0,25 plus 193,7 195,2 1,5 0,13 3,10 plus 248,6 250,1 1,5 0,11 0,25 plus 256,2 257,7 1,5 0,12 0,70 JES-26-148 0,0 38,1 38,1 0,13 16,72 einschließlich 0,0 4,6 4,6 0,49 85,6 und 30,5 36,6 6,1 0,21 17,23 einschließlich 33,6 35,1 1,5 0,62 47,60 JES-26-150 0,0 29,0 29,0 0,10 16,64 einschließlich 0,0 4,6 4,6 0,52 98,12 und 27,5 29,0 1,5 0,16 8,40 JES-26-151 62,5 67,1 4,6 0,18 9,62 JES-26-152 0,0 35,1 35,1 0,16 41,15 einschließlich 0,0 4,6 4,6 0,31 85,59 und 27,5 36,6 9,2 0,43 109,68 einschließlich 30,5 32,0 1,5 2,16 581,00 plus 126,6 128,1 1,5 0,50 0,90 plus 129,6 131,2 1,5 0,10 1,10 plus 149,5 151,0 1,5 0,14 0,25 plus 242,5 244,0 1,5 2,88 2,00 JES-26-154 19,8 21,4 1,5 0,14 0,25 plus 88,5 93,0 4,5 0,15 0,25 plus 120,5 122,0 1,5 0,25 0,25 plus 126,6 129,6 3,1 0,12 0,60 plus 137,3 138,8 1,5 0,14 2,70 plus 195,2 196,7 1,5 0,22 0,25 plus 222,7 227,2 4,6 0,19 0,36

Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Tiefe JES-26-146 618027 3145274 407 220 -45 260,8 JES-26-148 618326 3145141 419 220 -45 38,1 JES-26-150 618327 3145142 419 220 -60 30,5 JES-26-151 618357 3145118 418 220 -45 67,1 JES-26-152 618333 3145153 418 240 -65 250,1 JES-26-154 618157 3145248 407 220 -45 274,5

Tabelle 2. Übersicht über die Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt – einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind – für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierte Person (Qualified Person/„QP“) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit einem Nominalgewicht von 50 Gramm und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und eine abschließende ICP-MS-Analyse unter Verwendung eines Nominalgewichts von 50 Gramm. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“, die unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen umfassen können, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie künftig eintreten werden oder eintreten könnten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die Transaktion und die erwarteten nächsten Schritte. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z. B. „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen „können“, „könnten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“.

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Die Tocvan Ventures Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,54 % und einem Kurs von 0,385EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.