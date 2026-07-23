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    Chip-Aktien rauschen ab

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    Europäische Halbleiterhoffnung bricht ein – auch Infineon-Aktie betroffen!

    Trotz deutlich verbesserter Geschäftszahlen kann STMicroelectronics am Donnerstag nicht überzeugen. Auch die Aktie von Infineon gerät in den Abwärtssog.

    Für Sie zusammengefasst
    • STMicro steigert Umsatz, Gewinn und Marge kräftig
    • Enttäuschender Ausblick löst 14% Kurssturz aus
    • Bewertungen hoch, Abwärtspotenzial klar erkennbar
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Chip-Aktien rauschen ab - Europäische Halbleiterhoffnung bricht ein – auch Infineon-Aktie betroffen!
    Foto: Unsplash

    Schwarzer Tag für europäische Halbleiterwerte

    Trotz der Aussicht auf noch höhere Investitionsausgaben von Hyperscaler Alphabet droht der Donnerstag für europäische Halbleiterwerte zu einem schwarzen Tag zu werden.

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    Eine schwache Vorgabe von US-Wert Texas Instruments und ein zwar gutes, den Erwartungen der Investoren aber nicht genügendes Quartalsergebnis von STMicroelectronics belasten am Vormittag auch die Anteile von Infineon, die ihre Erholung bereits wieder aufzugeben drohen.

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    STMicroelectronics steigert Umsatz und Gewinn kräftig

    Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte sich STMicroelectronics, das auf die Herstellung einer ganzen Bandbreite von Chips (vor allem Microcontroller) für sehr unterschiedliche Anwendungen spezialisiert ist, beim Umsatz um starke 26,0 Prozent auf knapp 3,5 Milliarden US-Dollar steigern.

    Dank einer um 170 Basispunkte verbesserten Bruttomarge legte der Bruttogewinn überproportional um 32,7 Prozent auf 1,23 Milliarden US-Dollar zu. Die deutlichste Leistungssteigerung gelang jedoch bei der operativen Marge, welche sich von 2,1 auf 7,7 Prozent verbesserte.

    Damit gelang ein bereinigter Nettogewinn in Höhe von 269 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 57 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Pro Aktie entspricht das einem verwässerten Gewinn von 0,31 US-Dollar. Am Markt wurde mit 0,27 US-Dollar gerechnet. Wie beim Umsatz konnten auch hier die Prognosen übertroffen werden.

    Doch der Ausblick auf das kommende Quartal sorgt für Enttäuschung

    Allerdings sorgte der Ausblick auf das kommende Quartal für eine Enttäuschung. STMicroelectronics stellte Investoren Erlöse in Höhe von 3,7 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das lag um 100 Millionen US-Dollar unter den Analystenerwartungen. Immerhin soll sich die Bruttomarge weiter verbessern und auf 37,0 Prozent (± 2,0 Prozent) ansteigen, was auch dem Betriebsgewinn zugutekommen dürfte.

    Für das darauffolgende Quartal erwartet der Konzern eine Wachstumsbeschleunigung und einen Umsatz von 4,0 Milliarden US-Dollar. Hierbei sollen nicht zuletzt auch Rechenzentren eine wachsende Rolle spielen, deren Erlöse im Gesamtjahr erstmals 1 Milliarde US-Dollar zum Geschäftsergebnis beitragen sollen und 2027 dann sogar über 2 Milliarden US-Dollar.

    STMicroelectronics

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    ISIN:NL0000226223WKN:893438Indikator:SMA 50 Tage
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    Aktie bricht ein, reißt auch Infineon und Co. in die Tiefe!

    Trotz der jüngsten Verluste von rund 30 Prozent gegenüber dem im Juni erzielten Allzeithoch lag die Aktie vor der Vorlage des Geschäftsberichts gegenüber dem Jahreswechsel noch mehr als 100 Prozent im Plus. Das waren der Vorschusslorbeeren deutlich zu viel, sodass sich Investoren nach der enttäuschenden Umsatzprognose für das kommende Quartal zu Gewinnmitnahmen entschlossen.

    Am Donnerstagvormittag fiel die Aktie von STMicroelectronics wie ein Stein und büßte knapp 14 Prozent ihres Wertes ein (Stand: 10:00 Uhr MESZ). Damit verschärft sich der laufende Abwärtstrend erheblich, denn eine rasche Rückkehr über die 50-Tage-Linie wird jetzt immer unwahrscheinlicher.

    Die empfindlichen Verluste strahlten auf den gesamten europäischen Halbleitermarkt aus. So gaben auch die Anteile von Infineon über 5 Prozent nach. SUSS MicroTec und Elmos Semiconductor verloren jeweils rund 2 Prozent an Wert. Auch bei diesen Werten trübt sich die Lage weiter ein.

    Fazit: Zu viele Kursgewinne für zu wenig Unternehmenswachstum

    Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung sowohl beim Umsatz als auch beim dank verbesserter Margen stark gestiegenen Gewinn konnte STMicroelectronics angesichts eines schwachen Ausblicks auf das kommende Quartal nicht überzeugen. Die in diesem Jahr bereits gewährten Kursgewinne waren schlicht viel zu hoch und der Geschäftsentwicklung zu weit vorausgeeilt, sodass Investoren ihre Gewinnmitnahmen fortsetzten und ausweiteten.

    Kurz- und mittelfristig besteht weiter erhebliches Abwärtspotenzial, denn für 2026 ist die Aktie selbst nach dem zweistelligen Absturz am Donnerstag mit einem KGVe von 57 bewertet. Das liegt deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 35,5. Erst ab dem kommenden Jahr bietet STMicroelectronics mit 25,4 ein moderates KGV. Das bedeutet aber auch, dass ein starkes Geschäftswachstum für das kommende Jahr weitestgehend eingepreist ist. Die Kursflaute dürfte daher anhalten.

    Mit Gewinnvielfachen von 55 für dieses und von knapp 30 für das kommende Geschäftsjahr dürfte Infineon ein ähnliches Schicksal bevorstehen. Anlegerinnen und Anleger sollten sich eingestehen, dass die Rallye zunächst gelaufen ist.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurMax Gross
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