Teamviewer vorbörslich höher wegen ServiceNow-Kooperation

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 132,1 auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,44 %.

Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 162,26 Mrd..

SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +24,92 %/+63,77 % bedeutet.