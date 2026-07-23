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    AKTIE IM FOKUS

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    Teamviewer vorbörslich höher wegen ServiceNow-Kooperation

    Für Sie zusammengefasst
    • TeamViewer-Aktien stiegen vorbörslich an
    • Partnerschaft mit ServiceNow für autonome IT-Prozesse
    • Vorwochenplus bis 28 Prozent und Kursziel 5,88 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Teamviewer vorbörslich höher wegen ServiceNow-Kooperation
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Teamviewer sind am Donnerstag nach einer KI-Kooperation vorbörslich höher gehandelt worden. Der Hersteller von Fernwartungssoftware vereinbarte eine Partnerschaft mit dem US-Cloudspezialisten ServiceNow zur Beschleunigung autonomer IT-Prozesse. Dies hievte seine Titel im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate mit fast vier Prozent ins Plus. Das Umfeld im deutschen Softwarebereich war derweil verhalten vor den am Abend erwarteten SAP -Zahlen.

    Ein Händler wertete die Nachricht positiv für Teamviewer. "Die Partnerschaft ist von strategischer Bedeutung und könnte den Vertrieb des Unternehmens verbessern", so der Börsianer. Er monierte aber noch fehlende finanzielle Details, was die Transparenz einschränke. Die Aktien jedoch bleiben auf Erholungskurs, denn über 5,88 Euro winkt ihnen ein Hoch seit Anfang Juni. Binnen vier Wochen haben sie bis zu 28 Prozent zugelegt./tih/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 132,1 auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 162,26 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 188,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der SAP Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 164,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 215,00EUR was eine Bandbreite von +24,92 %/+63,77 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Angststimmung und Kursdruck bei SAP, verstärkt durch Analysten-Downgrades (Einfluss von Salesforce) und die Befürchtung, dass eine verfehlte Guidance deutliche Verluste auslöst. Diskutiert werden zugleich KI-getriebene Fundamentaldaten und mögliche Sektorrotation zu Software, Übernahmen/Outsourcing mit SAP-Expertise, Sparmaßnahmen vs. KI-Investitionen sowie der gestiegene Großaktionärsanteil (Tschira 4,22%).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

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