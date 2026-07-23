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    AKTIE IM FOKUS

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    Kursrutsch bei LPKF wegen schwacher Resultate

    Für Sie zusammengefasst
    • LPKF Aktie verliert vorbörslich fast 13 Prozent
    • Solargeschäft schwach LPKF schreibt rote Zahlen
    • Anspruchsvolles zweites Halbjahr erwartet
    AKTIE IM FOKUS - Kursrutsch bei LPKF wegen schwacher Resultate
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von LPKF revidieren am Donnerstag wohl wieder ihre jüngste Erholung. Enttäuschende Resultate führten im vorbörslichen Tradegate-Handel zu einem Einbruch um fast 13 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

    Am Mittwoch hatten die Titel noch an ihre jüngste Erholung angeknüpft, nachdem sie vom Juni-Hoch um mehr als die Hälfte eingebrochen waren. Die Schwankungen bei der Aktie bleiben damit sehr ausgeprägt.

    Das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld und die anhaltende Auftragsschwäche im Solargeschäft haben dem Laserspezialisten im zweiten Quartal rote Zahlen beschert.

    Ein Händler sprach von einem "sehr schwachen Bericht" mit niedrigen Auftragseingängen, vor allem im Solarbereich. Das Unternehmen erwartet nun eigenen Angaben zufolge auch ein "anspruchsvolles zweites Halbjahr"./tih/zb

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    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,64 % und einem Kurs von 15,00 auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -15,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -46,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 393,17 Mio..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -37,69 %/-43,93 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsängste bei LPKF: anstehenden Halbjahresbericht, geringes Handelsvolumen und die Xetra‑Schlussauktion als Kursentscheid, weiterhin nennenswerte Short‑Positionen, tägliche Verluste bis rund 5% und Aussicht auf Einstelligkeit/Support knapp unter 10 €, zudem Zweifel an fundamentaler Rechtfertigung und fehlende Bestätigung eines Markteintritts in die Chipindustrie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

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