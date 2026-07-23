Kursrutsch bei LPKF wegen schwacher Resultate

Am Mittwoch hatten die Titel noch an ihre jüngste Erholung angeknüpft, nachdem sie vom Juni-Hoch um mehr als die Hälfte eingebrochen waren. Die Schwankungen bei der Aktie bleiben damit sehr ausgeprägt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von LPKF revidieren am Donnerstag wohl wieder ihre jüngste Erholung. Enttäuschende Resultate führten im vorbörslichen Tradegate-Handel zu einem Einbruch um fast 13 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag.

Das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld und die anhaltende Auftragsschwäche im Solargeschäft haben dem Laserspezialisten im zweiten Quartal rote Zahlen beschert.

Ein Händler sprach von einem "sehr schwachen Bericht" mit niedrigen Auftragseingängen, vor allem im Solarbereich. Das Unternehmen erwartet nun eigenen Angaben zufolge auch ein "anspruchsvolles zweites Halbjahr"./tih/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie Die LPKF Laser & Electronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,64 % und einem Kurs von 15,00 auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LPKF Laser & Electronics Aktie um -15,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -46,43 %. Die Marktkapitalisierung von LPKF Laser & Electronics bezifferte sich zuletzt auf 393,17 Mio.. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000Euro. Von den letzten 1 Analysten der LPKF Laser & Electronics Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000Euro was eine Bandbreite von -37,69 %/-43,93 % bedeutet.





Schreibe Deinen Kommentar