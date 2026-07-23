Infineon leiden auf Tradegate unter STMicro und TI

Auf die Stimmung in der Branche drückte auch das Minus bei den Aktien des US-Halbleiterkonzerns Texas Instruments im außerbörslichen Handel. Das US-Unternehmen konnte mit seiner Prognoseanhebung die Anleger nicht begeistern./la/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,24 % und einem Kurs von 66,70 auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,54 %.

Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 85,93 Mrd..

Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+54,55 % bedeutet.