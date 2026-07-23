AKTIE IM FOKUS
Infineon leiden auf Tradegate unter STMicro und TI
- Kursrutsch bei STMicro zieht Infineon mit nach unten
- Infineon auf Tradegate über drei Prozent unter Xetra
- STMicro enttäuscht Prognose Aktien minus acht Prozent
FRANKFURT/AMSTERDAM/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Ein Kursrutsch im vorbörslichen Handel bei den Aktien des Halbleiterkonzerns STMicroelectronics hat am Donnerstag auch die Papiere des deutschen Wettbewerbers Infineon in Mitleidenschaft gezogen. Sie notierten auf der Handelsplattform Tradegate mehr als drei Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Mittwoch.
STMicro enttäuschte den Markt mit seiner Prognose für den Umsatz im dritten Geschäftsquartal. Das Unternehmen stellte zwar in Aussicht, dass sich das Umsatzwachstum im Schlussquartal beschleunigen dürfte, da mehr Aufträge für seine Chips für Satelliten und Rechenzentren eingehen würden. Dennoch sackten die Anteilsscheine auf Tradegate um acht Prozent ab.
Auf die Stimmung in der Branche drückte auch das Minus bei den Aktien des US-Halbleiterkonzerns Texas Instruments im außerbörslichen Handel. Das US-Unternehmen konnte mit seiner Prognoseanhebung die Anleger nicht begeistern./la/zb
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,24 % und einem Kurs von 66,70 auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 85,93 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+54,55 % bedeutet.
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Am Tagestief des Freitags hatte Infineon gut 55 Prozent der Ende
März bei 38 Euro begonnenen und in der Spitze bis 88,83 Euro
führenden Rallye korrigiert. Das wirkt, als könne man langsam an
den Rückkauf oder an Zukäufe denken. Aber ist das wirklich eine
gute Idee oder hat die Infineon-Aktie nicht langsam genug
korrigiert, überlegt LYNX:
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260720215008-img-4097.jpeg
https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/infineon-aktie/infineon-analyse/
Ein starker Abverkauf hier und das bei diesen Aussichten…die Bild Zeitung hat den Tech Crash auch schon entdeckt, evtl ein guten Zeichen?