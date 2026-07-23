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    AKTIE IM FOKUS

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    Infineon leiden auf Tradegate unter STMicro und TI

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursrutsch bei STMicro zieht Infineon mit nach unten
    • Infineon auf Tradegate über drei Prozent unter Xetra
    • STMicro enttäuscht Prognose Aktien minus acht Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Infineon leiden auf Tradegate unter STMicro und TI
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/AMSTERDAM/NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Ein Kursrutsch im vorbörslichen Handel bei den Aktien des Halbleiterkonzerns STMicroelectronics hat am Donnerstag auch die Papiere des deutschen Wettbewerbers Infineon in Mitleidenschaft gezogen. Sie notierten auf der Handelsplattform Tradegate mehr als drei Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Mittwoch.

    STMicro enttäuschte den Markt mit seiner Prognose für den Umsatz im dritten Geschäftsquartal. Das Unternehmen stellte zwar in Aussicht, dass sich das Umsatzwachstum im Schlussquartal beschleunigen dürfte, da mehr Aufträge für seine Chips für Satelliten und Rechenzentren eingehen würden. Dennoch sackten die Anteilsscheine auf Tradegate um acht Prozent ab.

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    Auf die Stimmung in der Branche drückte auch das Minus bei den Aktien des US-Halbleiterkonzerns Texas Instruments im außerbörslichen Handel. Das US-Unternehmen konnte mit seiner Prognoseanhebung die Anleger nicht begeistern./la/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,24 % und einem Kurs von 66,70 auf Tradegate (23. Juli 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +2,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 85,93 Mrd..

    Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von -9,09 %/+54,55 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kurskorrektur bei Infineon nach der Rallye von ca. 38 auf 88,83 € (bis zu ~55% Rückgang) und die Frage, ob das ein Nachkauf-/Rückkauf‑Signal ist. Diskutiert werden fundamentale Stärke versus mögliche Bewertungs-/Gewinnblase im KI‑Hype, zyklische Risiken im Chipsektor (Kapazität, ASML‑Signale) sowie Zielbereiche und CR‑Strategien (ca. 30–120 €).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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    dpa-AFX
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