IBM meldet sich nach dem Absturz zurück – reicht das für die Aktie?

Der Umsatz legte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent auf 17,2 Milliarden US-Dollar zu. Der Nettogewinn sank leicht auf 2,2 Milliarden US-Dollar. Das verwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäften ging von 2,31 auf 2,27 US-Dollar zurück.

IBM blickt nach einem durchwachsenen zweiten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Der Technologiekonzern erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich ein Wachstum von mindestens 4 Prozent in Aussicht gestellt. Die Prognose für den freien Cashflow bleibt unverändert. Er soll gegenüber dem Vorjahr um rund 1 Milliarde US-Dollar steigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dividende und Aktie im Fokus

Zudem beschloss der Vorstand eine Quartalsdividende von 1,69 US-Dollar je Aktie. Mit der Ausschüttung am 10. September wird IBM nach Unternehmensangaben seit 1916 ohne Unterbrechung in jedem Jahr Quartalsdividenden gezahlt haben.

An der Börse sorgten die Zahlen zunächst für Euphorie. Nach der Veröffentlichung stieg die IBM-Aktie zwischenzeitlich auf rund 216 US-Dollar. Die Gewinne schmolzen im weiteren Handelsverlauf jedoch deutlich zusammen. Am späten Abend notierte das Papier nur noch bei knapp 202 US-Dollar. Im Overnight-Handel erholte sich die Aktie wieder etwas und wird aktuell bei knapp 206 US-Dollar gehandelt (Stand 8:49 Uhr MESZ).

Software wächst, Infrastruktur schwächelt

Treiber des Geschäfts blieb die Softwaresparte. Der Umsatz stieg dort um 5 Prozent auf 7,8 Milliarden US-Dollar. Besonders stark entwickelten sich die Bereiche Daten mit einem Plus von 19 Prozent sowie die Hybrid-Cloud Red Hat mit einem Wachstum von 11 Prozent.

Die Beratungssparte stagnierte bei 5,3 Milliarden US-Dollar. Die Infrastruktursparte verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang von 7 Prozent. Vor allem das Geschäft mit IBM Z brach um 42 Prozent ein. Das Segment Distributed Infrastructure legte dagegen um 37 Prozent zu.

IBM baut KI-Offensive aus

Nach Angaben des Unternehmens entwickeln sich KI-nahe Angebote wie Red Hat, watsonx, HashiCorp und Confluent weiterhin stark. Zudem will IBM seine Vertriebsorganisation ausbauen und verstärkt Spezialisten für die Einführung von KI-Lösungen einstellen.

Auch bei Innovationen erhöht der Konzern das Tempo. Die neue Sicherheitslösung Lightwell habe laut IBM bereits in den ersten beiden Wochen mehr als 7.500 Open-Source-Patches bereitgestellt. Zudem will IBM in den kommenden 5 Jahren mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Quantencomputing investieren und hält am Ziel fest, bis 2029 den ersten großskaligen fehlertoleranten Quantencomputer bereitzustellen.

Vorstand zeigt sich zuversichtlich

Vorstandschef Arvind Krishna zeigte sich trotz des schwierigen Marktumfelds optimistisch. "Wir sind von der Strategie und dem Portfolio von IBM überzeugt und vertrauen auf unsere Fähigkeit, die sich bietenden Wachstumschancen zu nutzen", sagte er. IBM sehe sich gut positioniert, um Kunden beim Übergang in eine von Künstlicher Intelligenz geprägte Zukunft zu unterstützen. Gleichzeitig treibe der Konzern Produktivitätssteigerungen durch Künstliche Intelligenz und Automatisierung voran.

Finanzchef James Kavanaugh verwies auf Belastungen zum Ende des Quartals. "Obwohl wir gegen Ende des zweiten Quartals mit Umsatzrückgängen zu kämpfen hatten, haben wir uns weiterhin auf die Grundlagen unseres Geschäfts konzentriert", sagte er. Disziplin bei Finanzen und operativer Umsetzung bleibe entscheidend, während IBM weiter in Wachstum investiere und Aktionäre über Dividenden am Erfolg beteilige.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die IBM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 180,0EUR auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.

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