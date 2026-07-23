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    Aktien Asien

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    Trotz Ölpreisanstieg leichte Gewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen stabil trotz gestiegener Ölpreise
    • Halbleiter und KI treiben leichte Kursgewinne
    • Gemischte regionale Entwicklung mit starkem Kospi
    Aktien Asien - Trotz Ölpreisanstieg leichte Gewinne
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Trotz weiter gestiegener Ölpreise hielten sich die Börsen in Fernost damit vergleichsweise stabil.

    Leichte Gewinne verzeichneten Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Künstliche Intelligenz. "Alphabet verabreicht den Anlegern mit seinen Quartalszahlen eine bittersüße Pille: Die Investitionen in KI-Rechenzentren wachsen weiter - das gilt gleichwohl aber auch für die Sorgen um die Investitionsrendite dieser Milliardensummen", merkte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank zu den US-Vorgaben an. Insgesamt sei das Geschäft in Asien aber ruhig und zurückhaltend verlaufen, schränkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Aussagekraft der leichten Gewinne ein

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    Der volatile südkoreanische Leitindex Kospi kletterte vergleichsweise deutlich um 4,4 Prozent. Auch hinter den Erwartungen gebliebene Zahlen von Hyundai taten dem keinen Abbruch. Japanische Aktien zogen nach den Vortagesverlusten ebenfalls an. Der Nikkei 225 stieg um 0,5 Prozent auf 66.422,6 Punkte.

    Auch der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong erholte sich von den Vortagesabgaben und gewann 1,2 Prozent nachgab. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen entzog sich dagegen wie so oft der allgemeinen Entwicklung und trat lediglich auf der Stelle.

    Leichte Gewinne verzeichnete auch die australische Börse. Der Leitindex S&P ASX 200 stieg um 0,18 Prozent auf 8.839,00 Punkte. Etwas gebremst wurde der Markt durch die Arbeitsmarktdaten für Juni. Diese hätten die Erwartungen an eine Zinserhöhung im laufenden Jahr verstärkt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 291,6 auf Tradegate (23. Juli 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -10,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,71 Bil..

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 375,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von +28,73 %/+57,91 % bedeutet.





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