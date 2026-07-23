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    Givaudan beschleunigt organisches Wachstum im zweiten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Organisches Umsatzwachstum Q2 beschleunigt
    • Ebitda sank im H1 um fünf Prozent auf 923 Mio
    • Wechselkurseffekte und Einmalbelastung 103 Mio
    Givaudan beschleunigt organisches Wachstum im zweiten Quartal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    VERNIER (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Givaudan hat sein organisches Wachstumstempo im zweiten Quartal beschleunigt. Mit Blick auf das gesamte erste Halbjahr standen einem Umsatzplus aus eigener Kraft um 3,6 Prozent auf 3,8 Milliarden Franken allerdings negative Wechselkurseffekte gegenüber, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Daher ergab sich nominal ein Umsatzrückgang um 1,7 Prozent. Die Profitabilität des Konkurrenten der deutschen Symrise ging ebenfalls zurück.

    Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank im ersten Halbjahr um fünf Prozent auf 923 Millionen Franken (rund 992 Mio Euro). Die entsprechende Marge verschlechterte sich damit auf 24,3 von 25,2 Prozent. Der Gewinn unter dem Strich brach um ein Fünftel auf 475 Millionen Franken ein. Die Erwartungen der Analysten wurden damit beim organischen Wachstum übertroffen, während die Profitabilität im Rahmen der Erwartungen lag. Die Aktie gab vorbörslich leicht nach.

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    Givaudan sprach von einer anhaltend guten Wachstumsdynamik trotz des anspruchsvollen geopolitischen und makroökonomischen Umfelds. Das Wachstum sei ausgewogen über Regionen, Kundengruppen und Geschäftssegmente hinweg ausgefallen. Zudem habe der Konzern angesichts höherer Rohstoffkosten gemeinsam mit seinen Kunden Preiserhöhungen umgesetzt, um die gestiegenen Inputkosten vollständig auszugleichen.

    Die Profitabilität sei vor allem durch einmalige Kosten von 103 Millionen Franken belastet worden. Diese standen laut Mitteilung vor allem im Zusammenhang mit Vergleichszahlungen und Rückstellungen, Restrukturierungsaufwendungen sowie Kosten im Zusammenhang mit Untersuchungen der Wettbewerbsbehörden in der Duftstoffbranche./jl/an/AWP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,29 % und einem Kurs von 3.523 auf Lang & Schwarz (23. Juli 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -0,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 12,08 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +2,47 %/+16,44 % bedeutet.





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